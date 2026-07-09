Favignana, un progetto per ripensare il futuro del centro storico tra turismo, qualità urbana e identità  mediterranea 

09/07/2026 18:01:00

Si è svolto presso gli uffici del Comune di Favignana il primo incontro operativo che segna l'avvio ufficiale dell'accordo di collaborazione tra il Comune di Favignana, l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Trapani e la Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Trapani "Francesco La Grassa".

L'iniziativa nasce in attuazione del protocollo sottoscritto tra i tre enti e ha come obiettivo l'elaborazione di uno studio tecnico-scientifico a supporto della redazione dello Studio Commerciale previsto dall'art. 64 del D.lgs. 59/2010, quale strumento di indirizzo per la programmazione delle attività economiche e per la gestione sostenibile del centro urbano.



L'attività avviata intende però assumere un significato più ampio rispetto al solo adempimento normativo. Lo Studio Commerciale sarà affrontato come occasione per riflettere sul futuro della città e sul rapporto tra economia, turismo e qualità della vita, nella consapevolezza che oggi il successo di una destinazione si misura non solo dai flussi turistici, ma dalla capacità di restare viva, abitabile e riconoscibile per chi la vive ogni giorno.

Favignana rappresenta, in questo senso, un caso emblematico tra le isole del Mediterraneo: la relazione tra porto, centro storico, spazi pubblici e paesaggio naturale, unita alla forte stagionalità dei flussi, ne fa un laboratorio privilegiato per comprendere le trasformazioni che investono molte destinazioni turistiche contemporanee — tra congestione, consumo dello spazio pubblico, omologazione commerciale e rischio di

perdita di identità.



La sfida non è limitare il turismo, risorsa fondamentale per l'economia dell'isola, ma ricondurlo entro un progetto complessivo di territorio, capace di tenere insieme attrattività, sostenibilità e identità. Il centro storico non è quindi il semplice supporto delle attività economiche, ma un bene comune da progettare, governare e tutelare nell'interesse dell'intera comunità.



Alla presenza del Sindaco Giuseppe Pagoto e dell'architetto Leonardo Fici, il tavolo tecnico ha definito i primi indirizzi metodologici dello studio, individuando i temi strategici su cui lavorare: vivibilità urbana, qualità dello spazio pubblico, equilibrio tra residenti e visitatori, distribuzione delle attività economiche, accessibilità, mobilità lenta, comfort climatico, decoro urbano e valorizzazione dell'identità storica dell'isola.

Per l'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trapani hanno partecipato i vicepresidenti Salvatore Cusumano e Massimiliano Fardella, insieme ai consiglieri Dario Errante Parrino e Valentina Manzo. Per la Fondazione Architetti nel Mediterraneo

"Francesco La Grassa" erano presenti la presidente Giuseppina Pizzo e il consigliere Mauro Di Giorgio.



«Favignana ci offre l'occasione di lavorare su un caso concreto e delicato, dove le competenze tecniche dell'Ordine possono mettersi al servizio di una comunità che vive quotidianamente le contraddizioni del turismo insulare», dichiarano congiuntamente i vicepresidenti Salvatore Cusumano e Massimiliano Fardella. «Il nostro contributo non si ferma allo studio tecnico: vogliamo costruire un metodo che possa essere utile anche ad altre isole e centri costieri della provincia.»

«Questo protocollo è la dimostrazione concreta di cosa significhi mettere la cultura del progetto al servizio dei territori», afferma la presidente della Fondazione Giuseppina Pizzo. «Favignana ci consente di ragionare su un tema che da anni sta al centro della nostra riflessione: come restituire centralità alla vita quotidiana delle comunità, anche nei luoghi più esposti alla pressione turistica.»



«Per l'amministrazione comunale questo accordo rappresenta un passaggio importante», dichiara il Sindaco Giuseppe Pagoto. «Vogliamo dotarci di strumenti seri per governare la trasformazione della nostra isola, senza subirla, e per farlo abbiamo scelto di affidarci alle competenze tecniche e scientifiche dell'Ordine e della Fondazione.»

Conclusa la fase istituzionale, il gruppo di lavoro ha effettuato un primo sopralluogo lungo il centro urbano, gli assi principali e gli affacci sul mare, avviando una lettura diretta delle caratteristiche morfologiche, paesaggistiche, commerciali e sociali dell'isola — non solo la distribuzione delle attività commerciali, ma anche gli effetti che l'organizzazione dello spazio pubblico produce sulla qualità dell'esperienza urbana, sulla permanenza dei residenti e sulla percezione complessiva del centro storico.

Lo studio analizzerà nello specifico: le occupazioni del suolo pubblico, la qualità degli arredi urbani, la continuità dei percorsi pedonali e ciclabili, l'accessibilità universale, il comfort climatico, le aree di sosta, i rapporti tra commercio e spazio collettivo, e le soglie di compatibilità tra pressione turistica e capacità di accoglienza dell'isola.

L'obiettivo è superare una visione puramente quantitativa dello sviluppo turistico, per costruire un modello fondato sulla qualità urbana e sulla tutela dei caratteri identitari che rendono Favignana una delle realtà più rappresentative del Mediterraneo — privilegiando la permanenza e la relazione con il territorio rispetto ai flussi di passaggio.

Il progetto costituirà inoltre la base per il successivo Concorso di Idee previsto dall'accordo di collaborazione, finalizzato a proposte innovative per il decoro urbano, il comfort ambientale e la qualità degli spazi pubblici dell'isola.

Il percorso appena avviato vuole offrire a Favignana non soltanto uno strumento tecnico, ma una prospettiva culturale e progettuale: un modello di ospitalità capace di accogliere senza saturare, valorizzare senza consumare, innovare senza perdere il legame con il paesaggio, la storia e la comunità dell'isola.

Perché il futuro di Favignana non dipenderà dalla massima intensità del turismo, ma dalla capacità di conservare quel delicato equilibrio tra economia, spazio pubblico, identità e qualità della vita che da sempre ne costituisce la più autentica ricchezza.





