Rinnovo Carta d’Identità. Da venerdì Uffici comunali a Marsala aperti solo di mattina
Una nuova Circolare del Ministero dell’Interno stabilisce che le carte d'identità cartacee - purché non scadute - si potranno utilizzare fino al 31 gennaio 2027. Le stesse, invece, non saranno valide per l'espatrio dopo il prossimo 3 agosto.
Per consentire un più celere rinnovo di quelle in scadenza, sia elettroniche (CIE) che cartacee, il Comune di Marsala – dallo scorso 22 giugno - ha ampliato le giornate di ricevimento pomeridiane dell’Ufficio Carte d’Identità di via Garibaldi https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/carte-didentita-ampliate-le-giornate-pomeridiane-di-ricevimento
Nelle sedi anagrafe distaccate, il servizio Carte d’Identità prosegue nelle consuete giornate.
I nuovi orari qui riportati - con apertura pomeridiana - resteranno in vigore fino a giovedì 9 luglio.
SEDE CENTRALE VIA GARIBALDI
- da Lunedì a Giovedì, ore 8:30/13:00 e 15:30/17:00
- Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00
UFFICI ANAGRAFE PERIFERICI
Identici orari di ricevimento, a seconda delle giornate di apertura:
- c.da San Leonardo, Martedì e Venerdì
- c.da Paolini, Lunedì/Mercoledì/Giovedì
- c.da Strasatti, da Lunedì a Venerdì
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