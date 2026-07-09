Rinnovo Carta d’Identità. Da venerdì Uffici comunali a Marsala aperti solo di mattina 

Marsala, dopo le denunce di Tp24 si sblocca il Welcome Terminal del porto: sarà affidato a Liberty Lines

Per anni è stato il simbolo di un'opera pubblica finita e mai utilizzata. Un edificio nuovo, realizzato con fondi regionali, affacciato sul porto di Marsala, ma sempre chiuso. Tp24 ne ha raccontato più volte il paradosso,...