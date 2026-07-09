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» Dai Comuni
09/07/2026 15:00:00

Rinnovo Carta d’Identità. Da venerdì Uffici comunali a Marsala aperti solo di mattina 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-07-2026/rinnovo-carta-d-identita-da-venerdi-uffici-comunali-a-marsala-aperti-solo-di-mattina-450.jpg

Una nuova Circolare del Ministero dell’Interno stabilisce che le carte d'identità cartacee - purché non scadute - si potranno utilizzare fino al 31 gennaio 2027. Le stesse, invece, non saranno valide per l'espatrio dopo il prossimo 3 agosto.

 

Per consentire un più celere rinnovo di quelle in scadenza, sia elettroniche (CIE) che cartacee, il Comune di Marsala – dallo scorso 22 giugno - ha ampliato le giornate di ricevimento pomeridiane dell’Ufficio Carte d’Identità di via Garibaldi https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/carte-didentita-ampliate-le-giornate-pomeridiane-di-ricevimento

Nelle sedi anagrafe distaccate, il servizio Carte d’Identità prosegue nelle consuete giornate.

I nuovi orari qui riportati - con apertura pomeridiana -  resteranno in vigore fino a giovedì 9 luglio.

 

SEDE CENTRALE VIA GARIBALDI

- da Lunedì a Giovedì, ore 8:30/13:00 e 15:30/17:00

- Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00

 

UFFICI ANAGRAFE PERIFERICI

Identici orari di ricevimento, a seconda delle giornate di apertura:

- c.da San Leonardo, Martedì e Venerdì

- c.da Paolini, Lunedì/Mercoledì/Giovedì

- c.da Strasatti, da Lunedì a Venerdì









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