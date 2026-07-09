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» Dai Comuni
09/07/2026 08:25:00

Mazara, protesta dei pescatori per i divieti in Piazzetta dello Scalo. Il sindaco: «Non torneremo al porcile di prima»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-07-2026/mazara-protesta-dei-pescatori-per-i-divieti-in-piazzetta-dello-scalo-il-sindaco-non-torneremo-al-porcile-di-prima-450.jpg

È scontro aperto a Mazara del Vallo sulle nuove regole per l'area di Piazzetta dello Scalo, il cuore del commercio del pescato locale. Da una parte la protesta di una cinquantina di operatori ittici, che contestano le limitazioni imposte dal Comune; dall'altra l'amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Quinci, che rivendica la linea dura contro gli sversamenti e i problemi igienico-sanitari. E il primo cittadino non lascia spazio a ripensamenti: «Mazara sta dalla parte di chi rispetta le regole».

 

La protesta davanti alla Polizia Municipale

 

La tensione è esplosa davanti al comando della Polizia Municipale di via Bessarione, dove gli operatori del settore hanno chiesto la sospensione dell'ordinanza comunale n. 179 del 26 maggio.

Il provvedimento disciplina la circolazione dei mezzi destinati al trasporto dei prodotti ittici nelle aree di Piazzetta dello Scalo, via Santa Croce e in un tratto del Lungomazzaro Duce, limitando l'accesso di furgoni e camion utilizzati per il carico e lo scarico del pesce.

Secondo quanto emerso dalla protesta, i pescatori e gli operatori commerciali ritengono che le nuove restrizioni rendano più difficile il lavoro quotidiano.

L'ordinanza nasce però dopo una serie di controlli che avrebbero evidenziato scarichi di liquami, residui organici e condizioni ritenute incompatibili con il decoro urbano e con le norme igienico-sanitarie.

 

La replica del sindaco: «La piazza ogni mattina è uno schifo»

 

Dopo la manifestazione è arrivata la dura risposta del sindaco Salvatore Quinci, che in un videomessaggio ha difeso senza esitazioni la scelta dell'amministrazione.

«Davvero vogliamo tornare indietro? A sette anni fa, quando in Piazzetta dello Scalo si vendeva di tutto, perfino le galline, e gli abusivi imperavano?», afferma il primo cittadino.

Quinci rivendica il lavoro svolto negli ultimi anni per restituire ordine all'area, ma denuncia che il problema degli sversamenti continua a ripresentarsi quotidianamente.

«Ogni mattina quella piazza sembra un porcile. Liquami, cattivi odori, un luogo infrequentabile per cittadini e turisti.»

Secondo il sindaco, prima di arrivare alle restrizioni il Comune aveva chiesto semplicemente agli operatori di ripulire l'area al termine delle attività commerciali.

«C'è chi continua a trattare Piazzetta dello Scalo come la propria pattumiera. A pagarne le conseguenze sono i residenti, i commercianti, i ristoratori e chi ha investito nella riqualificazione della zona», sostiene Quinci.

 

«Nessun passo indietro»

 

Il sindaco esclude qualsiasi marcia indietro.

«Mazara sta dalla parte di chi rispetta le regole, non di chi pretende di fare come vuole», dice, aggiungendo di non voler cedere «a minacce e intimidazioni».

Nel videomessaggio Quinci fa anche riferimento al danneggiamento delle telecamere di videosorveglianza installate in Piazzetta dello Scalo.

«Non indietreggerò davanti allo show di oggi o davanti a chi questa notte ha distrutto le nostre due telecamere. Sono mezzucci di un sistema che ormai non funziona più.»

 

La fase transitoria

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Intanto il comandante della Polizia Municipale ha predisposto una direttiva applicativa che introduce un periodo transitorio di trenta giorni.

In questa fase i titolari di magazzini, depositi e attività regolarmente autorizzate potranno continuare ad accedere all'area esclusivamente per le operazioni di deposito, prelievo, movimentazione e consegna del pescato. Contestualmente dovranno presentare la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione permanente prevista dal nuovo sistema.

La vicenda resta dunque aperta. Da una parte gli operatori chiedono regole che consentano di lavorare senza ostacoli; dall'altra il Comune ribadisce che il decoro urbano e le condizioni igienico-sanitarie non sono più negoziabili. Una contrapposizione destinata a segnare le prossime settimane, mentre Piazzetta dello Scalo continua a essere uno dei luoghi simbolo della città e della sua economia ittica.









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