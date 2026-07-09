Marsala, “Il Suono delle Stelle” tra flamenco e jazz all'Isola Lunga

09/07/2026 09:09:00

Tre serate tra musica, paesaggio e tramonto nello Stagnone di Marsala.

Dal 5 al 15 agosto torna “Il Suono delle Stelle”, la rassegna organizzata dall’associazione culturale KirArt, presieduta dall’avvocata trapanese Mariella Bonfiglio, con la direzione artistica di Riccardo Biseo.

Il palcoscenico sarà l'Isola Lunga, nel cuore delle saline marsalesi. In programma una serata dedicata al flamenco e due appuntamenti jazz, con il patrocinio di Airgest e dell’Ambasciata di Spagna.

Parte del ricavato sarà devoluto alla ricerca sul colangiocarcinoma.

Musica dentro il paesaggio dello Stagnone

“Il Suono delle Stelle” arriva alla terza edizione e conferma una formula precisa: portare la musica in un luogo naturale e culturale fortemente identitario.

Le saline, il mare basso dello Stagnone, la luce del tramonto e il profilo delle isole diventano parte dell’esperienza. Non un semplice fondale, ma un elemento che dialoga con gli spettacoli.

La rassegna nasce proprio da questo intreccio: arte, territorio, ascolto, paesaggio.

Accanto a KirArt, anche SEI Saline Ettore Infersa, realtà che da anni lavora sulla valorizzazione dell’area, tra saliturismo, percorsi naturalistici e iniziative legate a Isola Lunga.

Si parte il 5 agosto con “Fiesta Flamenca”

La serata inaugurale è in programma il 5 agosto, alle 21, con “Fiesta Flamenca”.

Sul palco il corpo di ballo Algeciras, in uno spettacolo che porterà all'Isola Lunga ritmo, canto, danza e intensità espressiva del flamenco.

Protagonisti Pasquale Ruocco Panico, Anna Rita Rosarillo e Paolo Monaldi.

È l’appuntamento che apre la rassegna nel segno del dialogo mediterraneo, rafforzato anche dal patrocinio spagnolo.

Il 10 agosto il jazz di Riccardo Biseo

La notte di San Lorenzo, il 10 agosto alle 21.30, sarà dedicata al “Jazz d’Autore”.

Al pianoforte ci sarà Riccardo Biseo, musicista romano e direttore artistico della rassegna.

Con lui una sezione ritmica siciliana: Giuseppe Pipitone al contrabbasso e Giuseppe Nuccio alla batteria.

La scelta della data non è casuale. La notte delle stelle cadenti diventa il momento più naturale per una rassegna che lega musica e cielo, suono e paesaggio.

Ferragosto con Ginevra Stracci

Il terzo appuntamento è previsto il 15 agosto, alle 21, con “You fascinate me so”.

Protagonista sarà Ginevra Stracci QT, accompagnata da Carla Restivo al sax, Stefano India al basso e Valerio Dainotti al piano elettrico.

Il concerto chiuderà la rassegna nel giorno di Ferragosto, ancora una volta nello spazio delle saline.

Airgest e il legame con il territorio

Airgest sostiene la manifestazione come partner istituzionale, confermando una linea che guarda all’aeroporto non soltanto come infrastruttura di collegamento, ma come porta d’accesso al territorio.

Il presidente Salvatore Ombra sottolinea il valore della collaborazione con KirArt: «Sostenere e collaborare con l’associazione KirArt significa investire in un progetto che valorizza il nostro territorio attraverso l’arte, la cultura e le relazioni. L’aeroporto è una porta d’accesso al territorio, un luogo di incontro tra persone, idee e opportunità».

Le serate sono organizzate con il contributo di Feudo Stagnone, BCC Banca Don Rizzo e con il patrocinio di Airgest e dell’Ambasciata di Spagna.

Informazioni

“Il Suono delle Stelle” si terrà all'Isola Lunga, nello Stagnone di Marsala, il 5, 10 e 15 agosto.

Informazioni e prenotazioni: www.kirart.org, www.seisaline.it, ticket.it.

Contatti: 347 5257525, 342 9607915.



