Ericeventi d’Estate 2026, quattro mesi di cultura, musica e spettacoli

09/07/2026 11:05:00

Quattro mesi di appuntamenti tra cultura, musica, teatro, letteratura, scienza, cinema, sport e tradizioni popolari.

La Giunta comunale di Erice ha approvato il programma di “Ericeventi d’Estate 2026”, il palinsesto che accompagnerà la stagione estiva nel territorio ericino fino a ottobre.

Il calendario è stato predisposto dal settore Cultura, turismo, eventi e centro storico e nasce dalla collaborazione tra Comune di Erice, Fondazione Erice Arte, Fondazione Ettore Majorana, La Montagna del Signore e numerose associazioni del territorio.

L’obiettivo è costruire un’offerta diffusa, capace di coinvolgere centro storico, valle, litorale e frazioni.

Dallo street food alla musica antica

Tra gli appuntamenti più attesi c’è l’International Street Food Erice, in programma dal 23 al 26 luglio sul litorale. Per l’occasione un tratto dell’area sarà chiuso al traffico veicolare.

La manifestazione unirà cibo di strada e intrattenimento serale, con la presenza dei Neri per Caso, dei “40 che ballano i 90”, di dj Luca Dorigo e della Handball Erice.

L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Ristoratori di Strada con Confartigianato e Ancos Trapani, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Mema e Notorius.

Nel programma entra anche la XXX edizione del Festival Internazionale di Musica Antica - La Settimana Barocca, insieme ai concerti del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, dell’Accademia Gnesin di Mosca e del Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani.

Libri, scienza, cinema e borghi

Ericeventi d’Estate conferma anche il legame tra il borgo e la divulgazione scientifica.

Sono previsti gli incontri con gli scienziati dei Seminari Internazionali sulle Emergenze Planetarie, che ogni anno richiamano a Erice studiosi e ricercatori.

Spazio anche alla letteratura con “Cortili Narranti”, rassegna che vedrà la partecipazione di autori come Giacomo Pilati, Stefania Auci e Gaetano Savatteri, e con il Premio Letterario Città di Erice.

Il cartellone comprende inoltre la rassegna musicale “Borgo in Musica”, il concorso “Cortili Fioriti”, il cinema estivo, l’Outdoor Festival del Cai, gli spettacoli e i film per bambini e famiglie, Borgo diVino in Tour, la Festa FedEricina, la 68ª Cronoscalata Monte Erice, i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Custonaci e il Festival dei Borghi.

Gli spazi della città

Gli eventi saranno distribuiti nei luoghi simbolo di Erice.

Dal Teatro Gebel Hamed al Castello di Venere, dalle Torri del Balio ai cortili storici, dalle piazze del borgo al litorale, il programma punta a trasformare il territorio in un sistema culturale aperto.

Non solo il centro storico, dunque, ma anche la valle, le frazioni e gli spazi costieri.

La proposta nasce da una rete ampia di collaborazioni con associazioni, istituzioni culturali, realtà sportive e gruppi locali. Tra queste figurano Valica, Borghi più belli d’Italia, Vivere Erice, Orchestra Sherazade, Teatro Atlante, Aci Trapani, Moica, Rotary Club Trapani, Club Alpino Italiano e molte altre realtà del territorio.

Toscano: “Cultura come leva di crescita”

Per la sindaca Daniela Toscano, Ericeventi d’Estate è una delle strutture portanti della programmazione culturale della città.

«Ericeventi d’Estate rappresenta, insieme ad EriceNatale, uno dei pilastri della programmazione culturale della nostra città», dichiara Toscano.

«Non si tratta semplicemente di un calendario di appuntamenti, ma di una precisa scelta, cioè puntare sulla cultura come leva di crescita sociale, economica e turistica».

La sindaca sottolinea il legame tra eventi e identità del territorio: «Ogni evento contribuisce a raccontare l’identità di Erice, mettendo in relazione il nostro straordinario patrimonio storico e paesaggistico con la creatività contemporanea, la musica, il teatro, la letteratura e la ricerca scientifica».

E aggiunge: «È questa la direzione che abbiamo scelto: costruire una città viva, capace di offrire occasioni di incontro, di conoscenza e di partecipazione durante tutto l’anno, con una stagione estiva che si estende fino ad ottobre che diventa il momento di massima espressione di questo percorso».

Cosentino: “Un’offerta diffusa e qualificata”

L’assessora alla Cultura, turismo, eventi e spettacoli, Rossella Cosentino, evidenzia il lavoro condiviso alla base del programma.

«Il programma 2026 è il risultato di un lavoro di programmazione condiviso con numerose associazioni che ringraziamo di cuore per il grande impegno», afferma.

Secondo Cosentino, il calendario è stato costruito «con l’obiettivo di offrire un’offerta culturale ampia, qualificata e diffusa, capace di intercettare target differenti».

L’assessora richiama anche il ruolo degli spazi urbani: «Un’attenzione particolare è stata riservata alla qualità dei luoghi che ospiteranno gli eventi: piazze, litorale, cortili, monumenti e siti di pregio diventano essi stessi protagonisti dell’esperienza culturale».

Il programma completo di “Ericeventi d’Estate 2026” potrà essere aggiornato nel corso della stagione con eventuali integrazioni o variazioni.



