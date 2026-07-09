Ekklesía arriva a Selinunte: musica, teatro e racconti tra i templi
La seconda edizione di Ekklesía prosegue questo fine settimana al Parco archeologico di Selinunte.
Dopo le giornate a Segesta, il festival si sposta tra i templi selinuntini con tre giorni di appuntamenti: visite guidate, teatro, musica all’alba, laboratori e concerti serali.
La rassegna è promossa dall’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Ideazione e direzione artistica sono di Francesco Panasci.
Dal parco di Segesta a Selinunte
Ekklesía mette insieme archeologia, musica, teatro e racconto della Sicilia. Il festival ha preso il via a Segesta e, dopo la tappa di Selinunte, si concluderà il 19 luglio al Parco archeologico di Lilibeo, a Marsala.
Il programma di questo fine settimana ruota attorno a un’idea precisa: usare i luoghi antichi non come semplice scenografia, ma come spazio vivo di ascolto e confronto.
A Selinunte gli appuntamenti si terranno tra l’acropoli, i templi e il Baglio Florio.
Venerdì: le pietre e la “Sicilitudine”
Si comincia venerdì 10 luglio, alle 18.30, con “Le pietre raccontano”, itinerario guidato alla scoperta del patrimonio archeologico di Selinunte.
Il percorso attraverserà l’acropoli, i grandi templi e il museo del Baglio Florio. È uno degli appuntamenti pensati per legare il programma artistico alla conoscenza del sito.
Alle 21 è in programma “Sicilitudine, tra terra e cielo”, con Elio Crifò e l’Orchestra a plettro della città di Taormina.
Lo spettacolo intreccia parole e musiche. Il viaggio passa da Pirandello a Bufalino, da Abu Nuwas a Cannizzaro, con brani legati a Rosa Balistreri, Franco Battiato, Pietro Mascagni, Nino Rota ed Ennio Morricone.
Sabato: Alessandra Salerno all’alba
Sabato 11 luglio il festival riparte molto presto. Alle 5 del mattino Alessandra Salerno porterà a Selinunte “Song for Peace”, accompagnata dal NoQuiet Women Orchestra 6et.
Il concerto all’alba è dedicato alla pace, al dialogo tra i popoli e alla forza della musica come lingua comune.
Il percorso musicale partirà anche da Rosa Balistreri e arriverà ai brani tratti dall’album della stessa Alessandra Salerno. L’orario non è un dettaglio: a Selinunte l’alba diventa parte della scena, con la luce che cambia il modo di ascoltare e guardare il parco.
Domenica: laboratorio, sabbia e musica da camera
Domenica 12 luglio, alle 18.30, al Baglio Florio è in programma “Sicilia è fimmina LAB”.
Si tratta di un laboratorio e di una performance tratti da “Sinthassi Project”, progetto di ricerca artistica e culturale di Francesco Panasci.
Al centro c’è il rapporto tra pensiero creativo, arte, memoria e identità mediterranea. In scena ci saranno Francesco Panasci, pianista e compositore, e la sand artist Stefania Bruno.
Alle 21, al tempio di Selinunte, spazio a “Notturno a Selinunte” con il Trio Mulè. La formazione è composta da Mariangela Lampasona al violino, Sabrina Colajanni al violoncello e Giusy Cascio al pianoforte.
Il libro “Sicilia è fimmina” a Segesta
Prima della tappa selinuntina, oggi, giovedì 9 luglio, il festival è ancora a Segesta.
Alle 18.30, al tempio dorico, è prevista la presentazione del libro “Sicilia è fimmina”, edito da Panastudio e firmato da Francesco Panasci. Dialogheranno con l’autore Luigi Biondo e Delia Accetta.
Alle 21, sempre a Segesta, andrà in scena “Sicilitudine, tra terra e cielo”, omaggio alla cultura siciliana attraverso musica, poesia e teatro, con l’attore Elio Crifò.
Biglietti e prenotazioni
Gli spettacoli di Segesta e Marsala sono a ingresso libero.
Per gli appuntamenti di Selinunte è previsto un ticket, acquistabile attraverso CoopCulture. I laboratori e le visite guidate sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.
Dopo Selinunte, Ekklesía si sposterà al Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, dove il festival arriverà alla conclusione il 19 luglio.
Ekklesía arriva a Selinunte: musica, teatro e racconti tra i templi
La seconda edizione di Ekklesía prosegue questo fine settimana al Parco archeologico di Selinunte.Dopo le giornate a Segesta, il festival si sposta tra i templi selinuntini con tre giorni di appuntamenti: visite guidate, teatro, musica...
Automondo Kia porta alle Egadi il nuovo PV5 elettrico per l’Area...
Un nuovo e concreto passo avanti verso la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio arriva nelle Isole Egadi. Presso la sede dell'Area Marina Protetta è stato infatti consegnato ufficialmente il nuovo Kia...
Mediterraneo Jazz chiude a Selinunte con Terraemaris e New Call
Due serate al Parco Archeologico di Selinunte per chiudere Mediterraneo Jazz.Martedì 14 e mercoledì 15 luglio, alle 21, la rassegna ideata da Curva Minore e inserita nel programma di Selinunte Estate porta al Tempio E due progetti...
A Selinunte musica, parole e voci per Paolo Borsellino e gli agenti...
Davide Shorty, Daria Biancardi, Nick The Nightfly, Jorge Luis Pacheco, Claudio Casisa, Corrado Fortuna, Silvia Francese, Antonella SchiròSELINUNTE. Trentaquattro anni dopo la strage di via D'Amelio, il punto non...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste