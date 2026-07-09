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Cronaca
09/07/2026 10:21:00

Strasatti, ancora una maxi rissa in piazza: bottiglie rotte, feriti e panico tra i passanti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-07-2026/strasatti-ancora-una-maxi-rissa-in-piazza-bottiglie-rotte-feriti-e-panico-tra-i-passanti-450.jpg

Ancora violenza a Strasatti. La piazza torna a trasformarsi in un teatro di scontri, paura e sangue. Nella serata di ieri, 8 luglio, intorno alle 21, una nuova rissa è scoppiata in piazza Fiera, davanti agli occhi di residenti e passanti, molti dei quali sono stati costretti a fuggire per mettersi al riparo.

 

Secondo le prime testimonianze raccolte, diversi giovani si sono affrontati con estrema violenza, arrivando a colpirsi anche con bottiglie di vetro rotte. Alcuni dei partecipanti sarebbero rimasti feriti, con persone viste a terra insanguinate mentre intorno si consumavano scene di forte concitazione.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che hanno riportato la situazione sotto controllo. Alcune persone sarebbero state bloccate durante l'intervento delle forze dell'ordine. Restano da chiarire le cause che hanno innescato lo scontro e le eventuali responsabilità dei partecipanti.

 

L'episodio riaccende i riflettori su una situazione che, a Strasatti, appare sempre più preoccupante. Solo pochi giorni fa, infatti, nella stessa piazza si era verificata un'altra violenta rissa che aveva coinvolto decine di persone. In quell'occasione il clima di tensione era stato tale da costringere anche il bar "L'Incontro" ad abbassare la saracinesca per motivi di sicurezza, mentre clienti e residenti cercavano riparo.

 

Due episodi ravvicinati che alimentano la preoccupazione dei cittadini e dei commercianti della zona, i quali chiedono maggiori controlli e una presenza costante delle forze dell'ordine per evitare che piazza Fiera continui a essere il palcoscenico di episodi di violenza sempre più gravi.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti degli investigatori, che stanno raccogliendo testimonianze ed eventuali immagini di videosorveglianza utili a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e a identificare tutti i responsabili.



Cronaca | 2026-07-08 09:14:00
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