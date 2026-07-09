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Cronaca
09/07/2026 18:38:00

Mazara, trovato un aereo sul fondo del mare: vietati pesca, immersioni e ancoraggio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-07-2026/1783615249-0-mazara-trovato-un-aereo-sul-fondo-del-mare-vietati-pesca-immersioni-e-ancoraggio.jpg

Un probabile relitto di aereo militare, risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato individuato sul fondale davanti Mazara del Vallo. La Capitaneria di porto ha emesso un’ordinanza per interdire l’area e garantire la sicurezza della navigazione e delle persone.

 

Il velivolo si troverebbe a circa 3,5 miglia dal porto di Mazara del Vallo, in direzione sud-sud ovest, adagiato su un fondale sabbioso di circa 30 metri di profondità.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, non si può escludere la presenza di un possibile carico di bombe a bordo dell’aereo o nelle vicinanze della zona individuata.

Per questo motivo, in attesa dell’intervento di ricerca, rimozione o eventuale distruzione di possibili ordigni da parte del nucleo specializzato che sarà disposto dalla Prefettura di Trapani, la Guardia Costiera ha istituito una zona di interdizione.

 

L’area interessata è un cerchio del raggio di un miglio con centro nelle coordinate Latitudine 37° 35.938’ N – Longitudine 012° 33.390’ E.

Fino a nuova disposizione, nella zona sono vietati la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità o mezzo nautico, la pesca professionale e sportiva in ogni forma, le immersioni subacquee sia in apnea che con autorespiratore e qualsiasi altra attività che possa danneggiare il relitto o creare pericolo.

Sono escluse dai divieti le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e le unità militari impegnate per compiti istituzionali.

 

I comandi navali delle forze di polizia sono stati invitati a vigilare sul rispetto dell’ordinanza. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche contestazioni di natura penale secondo il Codice della Navigazione.

La zona resterà interdetta fino a diversa disposizione dell’Autorità marittima.









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