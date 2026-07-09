Mazara, trovato un aereo sul fondo del mare: vietati pesca, immersioni e ancoraggio
Un probabile relitto di aereo militare, risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato individuato sul fondale davanti Mazara del Vallo. La Capitaneria di porto ha emesso un’ordinanza per interdire l’area e garantire la sicurezza della navigazione e delle persone.
Il velivolo si troverebbe a circa 3,5 miglia dal porto di Mazara del Vallo, in direzione sud-sud ovest, adagiato su un fondale sabbioso di circa 30 metri di profondità.
Secondo quanto riportato nell’ordinanza, non si può escludere la presenza di un possibile carico di bombe a bordo dell’aereo o nelle vicinanze della zona individuata.
Per questo motivo, in attesa dell’intervento di ricerca, rimozione o eventuale distruzione di possibili ordigni da parte del nucleo specializzato che sarà disposto dalla Prefettura di Trapani, la Guardia Costiera ha istituito una zona di interdizione.
L’area interessata è un cerchio del raggio di un miglio con centro nelle coordinate Latitudine 37° 35.938’ N – Longitudine 012° 33.390’ E.
Fino a nuova disposizione, nella zona sono vietati la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità o mezzo nautico, la pesca professionale e sportiva in ogni forma, le immersioni subacquee sia in apnea che con autorespiratore e qualsiasi altra attività che possa danneggiare il relitto o creare pericolo.
Sono escluse dai divieti le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e le unità militari impegnate per compiti istituzionali.
I comandi navali delle forze di polizia sono stati invitati a vigilare sul rispetto dell’ordinanza. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche contestazioni di natura penale secondo il Codice della Navigazione.
La zona resterà interdetta fino a diversa disposizione dell’Autorità marittima.
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