Marsala, le commissioni hanno i presidenti

09/07/2026 07:19:00

Si completa l'assetto delle commissioni consiliari del Comune di Marsala con l'elezione dei rispettivi presidenti. Le otto commissioni permanenti rappresentano uno degli strumenti principali attraverso cui il Consiglio comunale approfondisce, esamina e istruisce gli atti che saranno poi sottoposti all'Aula.

Si tratta di otto commissioni. Questa la composizione delle presidenze:

Prima Commissione – Affari Generali: presidente Piergiorgio Giacalone.

Seconda Commissione – Bilancio: presidente Eleonora Milazzo.

Terza Commissione – Lavori Pubblici: presidente Federica Meo.

Quarta Commissione – Attività Produttive: presidente Leo Orlando.

Quinta Commissione – Urbanistica: presidente Rino Passalacqua.

Sesta Commissione – Sport e Turismo: presidente Lillo Gesone.

Settima Commissione – Servizi Sociali: presidente Linda Licari.

Ottava Commissione – Accesso agli Atti: presidente Enzo Sturiano.

Con l'elezione dei presidenti prende così forma l'organizzazione interna delle commissioni, chiamate nelle prossime settimane ad avviare l'esame dei provvedimenti di competenza e a svolgere l'attività di indirizzo e controllo sulle materie assegnate.

Le commissioni permanenti costituiscono infatti un passaggio fondamentale dell'attività amministrativa, affrontando le diverse tematiche di interesse cittadino, dagli affari generali al bilancio, dai lavori pubblici all'urbanistica, fino ai servizi sociali, allo sport, al turismo e all'accesso agli atti.

Licari: "Mettiamoci al lavoro"

Linda Licari, eletta presidente della Commissione Politiche sociali, con vicepresidente Daniele Bertolino, sa che ci sarà da fare un grande lavoro: «Al centro dell'agenda metteremo i soggetti più fragili e le emergenze che toccano da vicino tante difficoltà del nostro territorio. I primi argomenti emersi in sede di convocazione hanno riguardato: inclusione e diritti, la disabilità, l'integrazione e la gestione dei flussi migratori, con un'attenzione cruciale ai minori stranieri non accompagnati e al servizio Asacom».

Durante la commissione spazio anche al settore salute e welfare, e poi ancora contrasto alla ludopatia, supporto alla salute mentale e monitoraggio dei servizi sanitari territoriali, a partire dalla gestione delle ambulanze e delle emergenze mediche. «La dignità di una comunità si misura da come sa prendersi cura e sa proteggere i suoi cittadini più vulnerabili. Lavoreremo fin da subito con dedizione, apertura al dialogo e determinazione affinché la politica torni a essere uno strumento concreto di giustizia sociale, inclusione e dignità per tutti», ha detto Licari.

Gesone e Giacalone

Lillo Gesone, capogruppo di Si Muove la Città, è il presidente della VI Commissione: «Lavoreremo in sinergia con gli assessori di competenza, faremo proposte e avvieremo sopralluoghi negli impianti sportivi e nelle scuole. Soprattutto ascolteremo tutte le società sportive, le associazioni turistiche e culturali e il mondo della scuola».

Piergiorgio Giacalone è stato riconfermato presidente della Commissione Affari generali; già nella precedente consiliatura ha guidato la stessa commissione: «Ringrazio tutti i colleghi consiglieri per la fiducia riposta in me. Sono certo che lavoreremo con impegno, equilibrio e spirito di collaborazione, così da contribuire a rendere sempre più efficace l'azione di governo nell'interesse della nostra città».

L'opposizione guiderà l'Accesso agli atti

È Enzo Sturiano il presidente della Commissione Accesso agli atti: «Svolgerò il ruolo con alto senso del dovere e delle istituzioni. La Commissione consiliare di Accesso agli atti è uno strumento di controllo e garanzia a disposizione del Consiglio comunale. Approfondiremo questioni di interesse pubblico e svolgeremo l'essenziale funzione di indirizzo e controllo politico».

La Commissione Bilancio ha approvato la rottamazione

Nella giornata di ieri la Commissione Bilancio, guidata da Eleonora Milazzo, ha approvato la delibera sulla rottamazione dei tributi locali, che adesso approderà in Aula lunedì, a partire dalle ore 10, per l'approvazione del Consiglio.

A darne notizia è la stessa presidente: «Un'occasione importante per il Comune per attingere a nuove entrate e per i cittadini per mettersi in regola con il pagamento delle imposte locali. La Commissione Bilancio, che presiedo, ha svolto un importante lavoro di studio e di sintesi. Adesso la parola passa al Consiglio comunale per l'approvazione dell'atto».



