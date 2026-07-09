Marsala, incendio in un’area piena di rifiuti

09/07/2026 08:55:00

Incendio ieri pomeriggio a Marsala, in contrada Ponte Fiumarella, in un’area incolta nei pressi del canile comunale.

Le fiamme sono divampate intorno alle 18 e hanno interessato una zona dove erano presenti anche rifiuti abbandonati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

L’episodio riaccende il tema dell’abbandono dei rifiuti nelle periferie e nelle aree incolte della città, soprattutto in piena stagione estiva, quando il rischio incendi aumenta. Nelle scorse settimane la zona era stata interessata da un incendio che era divampato all'interno della Sarco.



