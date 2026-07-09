Incendia rifiuti ad Alcamo. Arrestato dai Carabinieri
I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per il reato di combustione illecita di rifiuti, un soggetto del posto sorpreso ad alimentare le fiamme dallo stesso appiccate ad un cumulo di rifiuti.
I Carabinieri sono intervenuti, a seguito di richiesta per incendio di rifiuti, in via Tre Santi dove è stato notato l’uomo che alimentava le fiamme precedentemente appiccate ad un cumulo di rifiuti consistenti in apparecchiature elettroniche, rifiuti solidi urbani e residui di potatura. Dopo aver posto in sicurezza l’area, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, i militari dell’Arma hanno proceduto a trarre in arresto l’uomo che, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. a giorni alterni.
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