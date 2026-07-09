9 Luglio: UniCredit ha preso il controllo di Commerzbank,  Meloni non comprerà armi americane

09/07/2026 07:10:00

E' il 9 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.



• Con il 47,59 per cento UniCredit ha preso il controllo di Commerzbank. La banca di Orcel avrà il 49,65 per cento dei diritti di voto. La Germania parla di un approccio «ostile e inaccettabile»

• Meloni non comprerà armi americane ma ha confermato gli impegni sulle spese per la difesa al 5 per cento

• Trump darà all’Ucraina la licenza per costruire i missili Patriot. Ha anche detto di avere un buon rapporto con Zelens’kyj

• Centoquaranta miliardi per Kiev, la Russia definita «una minaccia a lungo termine», l’impegno «incrollabile» sull’articolo 5 (anche per la Groenlandia). Queste le conclusioni del vertice Nato, che ha visto 32 leader chiusi in una «stanza piena d’amore» (parole di Trump)



• Dopo gli attacchi alle raffinerie russe, Mosca ha distrutto 200 pompe di benzina ucraine. Intanto Kiev ha colpito il Blue Stream, che porta il gas russo verso la Turchia

• In Iran la tregua è finita. Gli Usa hanno bombardato ponti, torri di controllo e hanno revocato il via libera alle esportazioni di petrolio. Teheran ha risposto colpendo le basi in Bahrein e in Kuwait

• Mario Adinolfi è agli arresti domiciliari. Tramite un sistema basato sulle scommesse sportive avrebbe creato uno schema Ponzi. È accusato di aver truffato investitori per 5 milioni di euro

• Lavitola si dice innocente. In procura parla della sua amicizia con Ranucci e del suo tuttofare che è come «un figlio». Polemiche per un’intervista del dirigente Rai Corsini (poi smentita) insinuante l’ambiguità del conduttore

• La Lega è pronta a barattare l’ok alla legge elettorale con il via libera all’autonomia differenziata. Intanto Calderoli si è presentato in via della Scrofa in bermuda

• La piazza delle sinistre unite – Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni insieme sul palco – a Napoli è stata un flop. Poche persone e tante urla dai contestatori

• L’Italia è stata investita dalla terza ondata di caldo africano. A Cremona la temperatura si è avvicinata ai 41 gradi, a Milano sono stati toccati i 38. Durerà ancora a lungo

• Per la morte di Satnam Singh, l’imprenditore agricolo Antonello Lovato è stato condannato a 16 anni. Anziché portare il bracciante in ospedale, lo scaricò per strada con accanto il braccio amputato

• In Argentina, durante un volo di addestramento con un’allieva di 22 anni, il pilota di un aereo ha aperto il portellone e s’è buttato di sotto. Lei è riuscita ad atterrare

• L’Europarlamento ha dato il via libera all’accordo commerciale con il Messico, che muove 100 miliardi di euro l’anno in beni e servizi

• La Corte dei conti Ue ha bocciato l’Italia sul superbonus. L’incentivo tricolore è risultato «di gran lunga» il più caro e meno efficiente dell’Unione

• Silvana Tenreyro sarà il nuovo direttore del dipartimento di ricerca del Fondo monetario internazionale. Marina Natale è entrata nel consiglio di sovrintendenza dello Ior

• L’Fmi ha ritoccato al ribasso la crescita economica mondiale. Quest’anno il Pil aumenterà del 3 per cento, ovvero di 0,1 punti percentuali in meno. Per l’Italia confermata una crescita dello 0,5

• Kering ha affidato a L’Oréal il comparto beauty di Gucci. La licenza – un’esclusiva della durata di 50 anni – entrerà in vigore a metà del 2027

• Il palinsesto di La7 non cambia. Urbano Cairo ha confermato tutti, da Mentana a Rinaldi, e sulla sua discesa in politica ha detto: «Chissà…».

• I Mondiali sono molto europei. Ai quarti ci sono una squadra africana, una sudamericana e sei europee. Oggi si gioca Francia-Marocco

• A 82 anni Idanna Abignente danza ancora sul palo della pole dance e continua a vincere campionati italiani e mondiali

• La tv statale ungherese si è scusata con cittadini per aver mentito per anni. M1 ha sospeso i notiziari, che torneranno in onda solo quando saranno «indipendenti e credibili»

• Per giustificare il ritiro del passaporto a Begoña Gómez il giudice cita il caso Craxi. Alla primera dama, però, sarà concesso di andare nel Regno Unito per la laurea della figlia

• La rielezione di Farage pare una farsa. L’unico avversario del leader di Reform Uk sarebbe il Count Binface («testa di bidone»), un personaggio satirico, che si presenta con un secchio dell’immondizia in testa

• Le Pen è prima nei sondaggi per l’Eliseo. Anche in caso di ballottaggio. Solo la discesa in campo di Lagarde potrebbe cambiare le sorti delle presidenziali

• Lega e Fdi si concentrano sull’immigrazione per recuperare voti su Vannacci. In arrivo strette sulla cittadinanza e nuovi provvedimenti sui rimpatri

• I centri in Albania resteranno vuoti per tutta l’estate. Il governo non vuole una nuova ondata di provvedimenti contrari dei giudici, perciò aspetterà la sentenza della Corte di giustizia Ue

• Un extracomunitario di 43 anni è entrato nel Duomo di Napoli e ha tentato di rubare la mitra di san Gennaro. È stato arrestato

• L’uomo di quasi 99 anni che lunedì, a Savona, aveva tentato di uccidere la moglie e di suicidarsi, è il più anziano ad aver mai varcato le porte di un carcere

• Il cardinale Romero è accusato di condotta sessuale inappropriata da cinque donne. Si è autosospeso ma ha respinto le accuse

• A Palermo un uomo ha accoltellato un medico perché gli aveva rifiutato una carrozzina elettrica per via della mancanza di un documento

• Per il crack di Facile Ristrutturare, la procura di Roma ha sequestrato beni per 4 milioni di euro tra case, alberghi, gommoni di lusso, Rolex, diamanti e smeraldi

• A Wimbledon Cobolli e Paolini hanno perso ai quarti. Degli italiani resta in gara solo Sinner, che domani in semifinale giocherà contro Djoković

• L’olandese Olav Kooij ha vinto a Pau per la prima volta una tappa del Tour de France. Il norvegese Torstein Traeen ha conservato la maglia gialla

• La mostra su Raffaello, appena conclusa al Met di New York, è stata tra le tre più visitate degli ultimi dieci anni

• Nonostante il caso Murgia, Michele Mari ha vinto il premio Strega con I convitati di pietra. Il premio però non gli ha strappato neanche un sorriso («non li so tecnicamente fare»). Sul podio anche Nucci e Pitzorno. Ciabatti quinta

• Tilly Norwood, la prima attrice creata con l’Ai, debutta nel cinema. Il film si chiamerà Misaligned, «disallineato». Proteste a Hollywood

• Agli Emmy è record di nomination per The Pitt. Il medical drama ne ha ricevute 24. C’è anche una candidatura postuma a Rob Reiner – il regista ucciso con la moglie dal figlio Nick – per The Bear

• È morto il giornalista che inventò la telecronaca a due voci Luigi Colombo (72 anni)



Titoli

Corriere della sera: Trump, raid sull’Iran e armi a Kiev

la Repubblica: Trump, tregua con la Nato / ma altre bombe sull’Iran

La Stampa: Trump bombarda Hormuz

Il Sole 24 Ore: Fmi: giù il Pil per colpa delle guerre / Trump tira dritto: «Bombardo l’Iran»

Il Messaggero: Nato, difesa europea in campo

Il Giornale: Ranucci e il «favore»: / ombre sulla bomba / E scoppia il caso Rai

Avvenire: Non c’è mai tregua

Qn: La Nato ritrova la sua unità / Armi, Roma spende in casa

Il Fatto: Meloni schiera il carro / modello Sturmtruppen

Leggo: Singh, 16 anni al datore di lavoro

Libero: Coraggio Rai, ferma Ranucci

La Verità: La vera bomba su Ranucci: / Volevano facesse il premier

Il Mattino: Nato, prove di difesa europea

il manifesto: Sturm / und / Trump

il Quotidiano del Sud: Nato salva, bombe a Hormuz

Domani: Iran e Nato, Trump attacca tutti / «La tregua è finita, ora nuovi raid»



