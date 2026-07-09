Xitta ritrova il bus: ripristinata la linea 27 per Trapani

09/07/2026 09:54:00

Dopo settimane di polemiche e richieste di intervento, il collegamento tra Trapani e la frazione di Xitta viene ripristinato, anche se solo in via temporanea.

Dal 13 al 30 luglio, infatti, torneranno a circolare alcune corse della linea 27 nei giorni feriali, ristabilendo l'unico servizio di trasporto pubblico che collega la frazione con il centro cittadino.

La decisione è stata annunciata assessore al ramo, Giuseppe La Porta, che comunica un provvedimento adottato per rispondere alle esigenze manifestate dalla comunità di Xitta e garantire un servizio essenziale di mobilità.

Il ripristino arriva però al termine di una vicenda che nelle ultime settimane aveva acceso il dibattito politico.

La soppressione estiva della linea 27 era stata infatti portata all'attenzione pubblica dai consiglieri comunali Angela Grignano e Franco Briale, rappresentanti della frazione a Palazzo Cavarretta, che avevano denunciato le conseguenze dell'azzeramento del servizio.

I due consiglieri avevano definito "inaccettabile" lasciare Xitta senza collegamenti pubblici, ricordando come molti residenti – in particolare anziani e persone senza mezzi propri – utilizzino l'autobus per raggiungere il centro città, il cimitero, le strutture sanitarie e gli uffici pubblici.

Pur riconoscendo il calo dell'utenza durante il periodo estivo, avevano chiesto almeno una rimodulazione delle corse anziché la loro totale soppressione, annunciando anche ulteriori iniziative qualora non fosse stata trovata una soluzione.

La risposta è arrivata con il ripristino parziale del servizio.

Le corse saranno effettuate nei giorni feriali con partenza dal Terminal City alle 8.25 e alle 13.05, mentre da Xitta gli autobus partiranno alle 8.55 e alle 13.35.

"Restituire questo collegamento ai cittadini di Xitta era un impegno che ho seguito personalmente", afferma l'assessore alle Partecipate Giuseppe La Porta, spiegando che l'amministrazione ha lavorato insieme ad ATM Trapani per individuare una soluzione compatibile con le esigenze organizzative dell'azienda.

L'assessore ha ringraziato il direttore generale Massimo La Rocca, il gestore dei trasporti Rosario Gentile, i coordinatori d'esercizio Andrea Oddo e Giuseppe Giacone, oltre al presidente del Consiglio di amministrazione Francesco Murana, sottolineando il lavoro di squadra che ha consentito di riattivare il collegamento.

Il Comune precisa che il ripristino avrà validità fino al 30 luglio, mentre proseguono le valutazioni per definire una soluzione più stabile. L'amministrazione assicura che eventuali modifiche al servizio saranno comunicate attraverso i canali istituzionali e quelli di ATM.

La vicenda dimostra come le segnalazioni provenienti dal territorio abbiano contribuito a riportare al centro dell'agenda amministrativa il tema della mobilità nelle frazioni, spesso penalizzate quando i servizi vengono rimodulati durante il periodo estivo.



