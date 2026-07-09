Trapani, i commercianti sfidano il Comune: "Insieme siamo inarrestabili"

09/07/2026 18:51:00

C'è una frase che racconta più di tante conferenze stampa lo stato d'animo dei commercianti del centro storico di Trapani: "Da soli siamo invisibili. Insieme siamo una forza inarrestabile".

È l'appello che in queste ore sta circolando sui social, un invito rivolto a chi ogni giorno alza una saracinesca nel cuore della città e, sempre più spesso, si sente lasciato solo ad affrontare difficoltà economiche e scelte amministrative considerate penalizzanti.

Non è soltanto uno slogan. È il tentativo di trasformare un malessere diffuso in un'azione collettiva.

L'invito è ad aderire al Comitato degli operatori e commercianti del centro storico, nato nelle scorse settimane proprio nel pieno dello scontro con l'amministrazione comunale sui grandi temi che stanno cambiando il volto della città: i lavori del Bus Rapid Transit, il nuovo Piano di classificazione acustica, la regolamentazione della movida, la riduzione dei parcheggi, la viabilità e, più in generale, la percezione di un centro storico sempre meno accessibile. Il comitato conta già oltre cento attività aderenti e sostiene di rappresentare circa un migliaio di lavoratori.

Nel messaggio diffuso agli operatori il tono è quello della mobilitazione.

"Caro collega commerciante di Trapani, quante volte ti sei sentito solo davanti a decisioni calate dall'alto che danneggiano il tuo lavoro? Quante volte hai pensato che restare inermi non sia più un'opzione?". Poi l'invito a fare squadra: "Non si tratta solo di difendere le nostre saracinesche, ma il futuro della città, dei nostri figli e delle nostre attività".

È un cambio di passo che arriva dopo mesi di tensione: prima le proteste contro il Piano acustico, ritenuto dagli operatori troppo restrittivo per le attività della movida. Poi la contestazione dei cantieri della BRT e della perdita di centinaia di stalli di sosta, indicati come una delle cause del calo della clientela.

Infine il confronto con Palazzo D'Alì, durante il quale il sindaco, Giacomo Tranchida, ha ribadito che sulle grandi opere non ci saranno passi indietro, rilanciando invece la proposta del Distretto urbano del commercio come strumento di collaborazione tra istituzioni e imprese.

La contrapposizione, però, non ha cancellato un dato di fatto: il disagio di una parte del tessuto commerciale continua a emergere con forza.

In questo senso, il nuovo appello ricorda da vicino il video pubblicato nei giorni scorsi da Cetty, la commerciante trapanese che, davanti alla telecamera del proprio telefono, aveva raccontato senza filtri il progressivo svuotamento del centro storico: "Ogni giorno apro il negozio e vedo sempre meno gente", diceva, trasformando un'esperienza personale in un racconto che ha trovato migliaia di condivisioni e commenti.

In quel caso era la voce di una singola commerciante, memtre oggi quella stessa inquietudine prova ad assumere una dimensione collettiva.

È forse questo l'aspetto più interessante della vicenda. Per mesi il malcontento è rimasto frammentato, affidato agli sfoghi sui social o alle lamentele raccolte davanti alle vetrine. Adesso gli esercenti tentano di organizzarsi, convinti che soltanto una rappresentanza unitaria possa incidere sulle scelte che riguardano il centro storico.

Resta da capire se questa nuova compattezza sarà sufficiente a riaprire il dialogo con l'amministrazione o se lo scontro continuerà ad alimentarsi.

Di certo, il messaggio che circola tra i commercianti racconta un clima diverso rispetto a qualche mese fa: non più soltanto la denuncia di una crisi, ma la ricerca di una voce comune e di riappropriarsi del loro territorio e del proprio spazio lavorativo.

Perché, come scrivono gli stessi promotori del comitato, "l'unione farà la vera differenza".



