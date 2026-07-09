Marsala: che fine ha fatto il progetto di riqualificazione di Piazza del Popolo?

09/07/2026 06:00:00

Nel 2021 era stato presentato dall'ex amministrazione Grillo come uno dei progetti della rigenerazione urbana di Marsala. Un finanziamento milionario, una nuova piazza, alloggi sociali, edifici riqualificati, spazi verdi e servizi per le fasce più fragili. Oggi, però, a distanza di quasi cinque anni da quell'annuncio, di quel grande intervento non si vede traccia.

La domanda, inevitabile, è una sola: che fine ha fatto il progetto di riqualificazione di Piazza del Popolo?

L'annuncio del 2021: "Un modello di città inclusiva"

Era il 2021 quando l'amministrazione guidata dal sindaco Massimo Grillo annunciava di aver ottenuto un importante finanziamento nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA).

L'importo era considerevole: 15 milioni di euro, destinati alla riqualificazione dell'area compresa tra Piazza del Popolo e via Abele Damiani, una delle zone più delicate del centro storico marsalese.

Il progetto non riguardava soltanto il rifacimento della piazza. L'obiettivo era molto più ambizioso: trasformare un quartiere caratterizzato da edifici degradati e da un progressivo spopolamento in un nuovo polo urbano.

Tra gli interventi annunciati figuravano: la completa riqualificazione di Piazza del Popolo; nuove pavimentazioni e arredi urbani; aree verdi e illuminazione moderna; recupero di circa dieci immobili degradati; realizzazione di una trentina di alloggi destinati a categorie fragili; efficientamento energetico degli edifici; servizi rivolti ad anziani, disabili e giovani coppie.

Il Comune aveva coinvolto anche lo IACP di Trapani, partner dell'operazione, e aveva persino pubblicato due avvisi pubblici rivolti ai privati: uno per individuare soggetti interessati a partecipare al programma e un altro per acquisire immobili ricadenti nell'area interessata.

Sembrava l'inizio di una delle più importanti operazioni di rigenerazione urbana mai avviate a Marsala.

E' calato il silenzio

Da allora, però, il progetto sembra essersi eclissato. Nessun cantiere è stato aperto in Piazza del Popolo. Non c'è un cronoprogramma. Non risultano comunicazioni ufficiali sull'avvio delle opere né sul loro eventuale rinvio. Eppure si tratta di un finanziamento importante, destinato a una delle aree più problematiche del centro storico, dove ancora oggi persistono criticità urbanistiche, edifici in stato di abbandono e spazi pubblici che attendono da anni un intervento di riqualificazione.

Una piazza che attende...

Piazza del Popolo rappresenta uno dei principali ingressi al centro storico della città.

Da anni residenti e commercianti chiedono interventi capaci di restituire decoro all'area, migliorare la vivibilità e rilanciare un quartiere che negli ultimi decenni ha perso popolazione e funzioni.

Proprio per questo il progetto PINQuA era stato accolto con grande interesse: non soltanto un restyling estetico, ma un programma di rigenerazione sociale ed edilizia.

Cosa è successo?

La domanda resta aperta. Il finanziamento è stato confermato? Il progetto ha subito modifiche? Ci sono stati ostacoli tecnici o amministrativi? Le risorse sono ancora disponibili? Oppure l'intervento è stato rimodulato nell'ambito delle successive revisioni dei programmi finanziati con il PNRR e il PINQuA?

Serve chiarezza

A quasi cinque anni dall'annuncio, sarebbe utile che la nuova Amministrazione comunale, facesse le opportune indagini e il punto sullo stato dell'intervento.

Un progetto da 15 milioni di euro non può finire nel dimenticatoio senza spiegazioni.

I cittadini hanno diritto di sapere se quella che era stata presentata come una delle opere più importanti del mandato amministrativo sia ancora realizzabile, quali siano i tempi previsti e quali eventuali criticità ne abbiano rallentato l'attuazione.

Perché mentre gli anni passano, Piazza del Popolo continua ad attendere quella riqualificazione annunciata nel 2021, e una delle più grandi occasioni di rigenerazione urbana per Marsala rischia di trasformarsi nell'ennesimo progetto rimasto soltanto sulla carta.



