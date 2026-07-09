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Cittadinanza
09/07/2026 19:02:00

Affitti brevi, norme e incertezze: il Pd di Trapani promuove un confronto con gli operatori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-07-2026/1783617113-0-affitti-brevi-norme-e-incertezze-il-pd-di-trapani-promuove-un-confronto-con-gli-operatori.jpg

Il tema degli affitti brevi torna al centro del dibattito politico a Trapani. Dopo le recenti novità introdotte dalla normativa regionale e i dubbi interpretativi emersi sulla sua applicazione, il Circolo del Partito Democratico "Angela Bottari" organizza un incontro pubblico per fare il punto sulle nuove regole che riguardano uno dei comparti più dinamici del turismo locale.

 

L'appuntamento, dal titolo "Proteggiamo l'offerta turistica – Affitti brevi", si terrà lunedì 13 luglio, alle ore 18, nella saletta del GLAP al Lazzaretto. L'iniziativa è rivolta a proprietari di immobili, gestori di locazioni turistiche, associazioni di categoria, operatori del settore e cittadini interessati.

 

Il confronto arriva in una fase particolarmente delicata per il comparto. 

Con le modifiche introdotte dalla legge regionale approvata dall'Assemblea Siciliana, le locazioni turistiche sono state escluse da alcuni adempimenti previsti per le strutture ricettive tradizionali. Successivamente, però, un decreto attuativo dell'Assessorato regionale al Turismo ha mantenuto obblighi che, secondo diversi operatori e secondo il deputato regionale Dario Safina, sarebbero stati superati dalla nuova legge. 

 

Il nodo principale riguarda l'obbligo di presentazione del cosiddetto "Allegato B", relativo ai requisiti richiesti agli operatori, all' origine a un acceso confronto tra operatori del settore e Regione Siciliana. 

Proprio su questo punto si concentrerà l'intervento di Safina, che illustrerà le iniziative intraprese per ottenere dalla Regione un chiarimento interpretativo definitivo. Nei giorni scorsi il parlamentare trapanese ha sostenuto che la legge regionale prevale sul decreto assessoriale e che le locazioni turistiche, se dotate dei requisiti di abitabilità previsti per le civili abitazioni e prive dei servizi tipici delle strutture ricettive, non dovrebbero essere assoggettate agli stessi adempimenti amministrativi di alberghi, B&B e case vacanza imprenditoriali. 

 

L'obiettivo dell'incontro è fare chiarezza su una normativa che interessa centinaia di proprietari anche nel Trapanese, un territorio dove negli ultimi anni gli affitti brevi hanno accompagnato la crescita dei flussi turistici e rappresentano ormai una componente significativa dell'offerta ricettiva, soprattutto nei centri storici e nelle località balneari.

"Riteniamo che le istituzioni debbano accompagnare lo sviluppo del turismo con regole chiare, evitando posizioni che rischiano di creare disorientamento e danni al settore. Per questo vogliamo ascoltare le esigenze degli operatori e confrontarci apertamente con la città, affinché dal dialogo possano nascere soluzioni condivise nell'interesse del territorio", afferma la segretaria del circolo, Marzia Patti.

 

L'incontro è aperto a cittadini, proprietari e operatori economici interessati ad approfondire una vicenda che, al di là degli aspetti tecnici, potrebbe incidere in modo significativo sull'organizzazione e sulla competitività dell'offerta turistica siciliana.









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