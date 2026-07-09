Il sindaco gela Antonini. "No, il Trapani calcio non giocherà a Castellammare"

09/07/2026 11:06:00

Il Trapani Calcio non giocherà a Castellammare del Golfo. A smontare l’ennesimo annuncio social del presidente granata Valerio Antonini è il sindaco Giuseppe Fausto, che chiarisce un punto decisivo: il Comune, proprietario dello stadio, non ha ricevuto alcuna richiesta formale.

La vicenda nasce dal post con cui Antonini aveva annunciato di avere completato l’iscrizione del Trapani al campionato di Serie D, indicando lo stadio di Castellammare del Golfo come campo di gioco “già formalmente accettato dalla LND”.

Una dichiarazione che aveva fatto pensare a un possibile addio definitivo allo stadio Provinciale, dopo settimane di scontri con il Libero Consorzio comunale di Trapani. Ma la versione del Comune di Castellammare è diversa.

“In riferimento al post pubblicato sui social dal Dott. Valerio Antonini, ritengo doveroso fare alcune precisazioni, esclusivamente nell’interesse della verità dei fatti e nel rispetto dei cittadini”, scrive il sindaco Giuseppe Fausto.

Poi la smentita: “Ad oggi, non esiste alcuna possibilità che il Trapani Calcio disputi le proprie gare casalinghe presso lo stadio comunale di Castellammare del Golfo”.

Fausto indica due ragioni. La prima riguarda la proprietà dell’impianto: “Lo stadio è di proprietà del Comune di Castellammare del Golfo e, alla data odierna, nessuna richiesta formale è mai pervenuta all’Amministrazione comunale che ho l’onore di rappresentare per ottenere la disponibilità dell’impianto”.

La seconda riguarda alcuni nomi citati da Antonini nel suo intervento social. “Nel post diffuso dal Dott. Antonini vengono citate due persone che non conosco e che, in ogni caso, non rivestono alcun ruolo istituzionale né hanno titolo per rappresentare il Comune di Castellammare del Golfo o assumere impegni in suo nome”.

Una precisazione netta, che riapre il nodo principale: dove giocherà il Trapani Calcio?

Non è la prima volta che Antonini annuncia una possibile nuova casa per la squadra. Nelle scorse settimane erano circolate le ipotesi Capaci e Marsala, poi non concretizzate. Adesso anche Castellammare, almeno per il momento, viene smentita dal Comune.

Il sindaco Fausto lascia comunque aperta la porta a eventuali passaggi ufficiali: “Resto, come sempre, disponibile ad accogliere e valutare qualsiasi richiesta che pervenga nelle sedi istituzionali competenti, nel rispetto delle norme e delle prerogative dell’Ente”.

Resta il fatto che, senza una richiesta formale e senza l’autorizzazione del Comune proprietario dello stadio, l’annuncio di Antonini non basta. E la partita sul futuro campo del Trapani Calcio resta ancora tutta da giocare.



