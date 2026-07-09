Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
09/07/2026 10:13:00

Antonini annuncia: "Il Trapani giocherà a Castellammare". Sarà vero?

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-07-2026/antonini-annuncia-il-trapani-giochera-a-castellammare-sara-vero-450.jpg

Nuovo capitolo nella vicenda dello stadio del Trapani Calcio. Stavolta è Castellammare del Golfo a finire al centro delle dichiarazioni del presidente Valerio Antonini, che in un lungo post sui social annuncia di avere ormai completato l'iscrizione della squadra al campionato di Serie D indicando proprio l'impianto castellammarese come campo di gioco: "La società ha completato tutti i bonifici necessari per l'iscrizione al campionato di Serie D, quasi 500 mila euro. Il campo indicato per l'iscrizione, e già formalmente accettato dalla LND, è quello di Castellammare del Golfo".

 

Una notizia che, se confermata, segnerebbe definitivamente l'addio del Trapani allo Stadio Provinciale dopo mesi di scontri con il Libero Consorzio.

Ma c'è un problema.

Secondo fonti di Tp24 dal Comune di Castellammare del Golfo, proprietario dell'impianto, non risulta alcuna autorizzazione concessa al Trapani Calcio per utilizzare lo stadio.

 

Una smentita che apre inevitabilmente nuovi interrogativi. Per poter disputare le gare interne in un impianto diverso dal Provinciale non basta infatti indicare uno stadio nella domanda di iscrizione: occorre la disponibilità dell'impianto e i necessari atti autorizzativi da parte del proprietario e del gestore.

 

Non è la prima volta che Antonini annuncia una nuova casa per il Trapani. Nelle scorse settimane si era parlato prima di Capaci, poi dello stadio Nino Lombardo Angotta di Marsala, ipotesi che non si sono concretizzate. Adesso arriva Castellammare del Golfo, ma almeno per il momento il Comune nega che esista un via libera.

 

Nel resto del suo intervento Antonini torna ad attaccare il Libero Consorzio Comunale, accusandolo di avere costruito "scientificamente" ostacoli per fermare il Trapani. Annuncia inoltre nuove iniziative giudiziarie contro il presidente Salvatore Quinci, parlando ancora una volta di "ricatto amministrativo" ed "estorsione".

 

Il patron granata sostiene anche di avere aumentato la richiesta di risarcimento nei confronti dell'Ente: non più i 2,7 milioni di euro rivendicati per i lavori allo stadio, ma oltre 3,6 milioni, aggiungendo circa 910 mila euro che, a suo dire, rappresenterebbero i mancati introiti derivanti da sponsor, abbonamenti e biglietteria.

 

Infine annuncia l'invio di un dossier al Ministero dell'Interno (addirittura....) e il coinvolgimento della Corte dei Conti, ribadendo che il Trapani non arretrerà "di un millimetro" nelle aule giudiziarie.

 

Resta però il nodo principale: dove giocherà davvero il Trapani?  









Native | 09/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783495013-0-liberty-lines-maggiore-capacita-per-le-egadi-offerta-potenziata-per-l-estate-2026.jpg

Liberty Lines, maggiore capacità per le Egadi: offerta potenziata...

Native | 08/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783505572-0-automondo-kia-porta-alle-egadi-il-nuovo-pv5-elettrico-per-l-area-marina-protetta.jpg

Automondo Kia porta alle Egadi il nuovo PV5 elettrico per l’Area...

Native | 06/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/1783325639-0-a-selinunte-musica-parole-e-voci-per-paolo-borsellino-e-gli-agenti-della-scorta.jpg

A Selinunte musica, parole e voci  per Paolo Borsellino e gli agenti...