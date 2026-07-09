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Sport

» Calcio
09/07/2026 18:21:00

Altro deferimento per il Trapani di Antonini: cosa rischia adesso il club granata

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-07-2026/altro-deferimento-per-il-trapani-di-antonini-cosa-rischia-adesso-il-club-granata-450.jpg

Non è ancora finita la lunga stagione giudiziaria del Trapani Calcio. Mentre la società sta cercando di ripartire dalla Serie D dopo la retrocessione e le pesanti penalizzazioni accumulate nell'ultimo anno, arriva un nuovo deferimento della Procura Federale.

Il procuratore federale, su segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il Trapani e il Siracusa per violazioni di natura amministrativa.

 

Cosa viene contestato al Trapani

 

Nel caso del Trapani sono stati deferiti:

  • Valerio Antonini, presidente;
  • Vito Giacalone e Andrea Oddo, procuratori della società;
  • Valerio Chiarelli, dirigente.

Secondo la Procura Federale, i dirigenti non avrebbero provveduto entro il termine del 31 maggio 2026 al deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026.

Si tratta quindi di una contestazione che riguarda gli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa federale e non, come nei procedimenti precedenti, il pagamento di imposte o contributi.

Anche la società Trapani è stata deferita per responsabilità diretta e responsabilità propria. Inoltre, viene contestata la recidiva, prevista dall'articolo 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

 

Cosa rischia il Trapani

 

Sarà adesso il Tribunale Federale Nazionale a fissare l'udienza e a stabilire se le contestazioni siano fondate.

Le sanzioni previste per questo tipo di violazioni possono andare da un'ammenda fino a una penalizzazione in classifica, la cui entità dipenderà dalla valutazione del Tribunale e dall'eventuale riconoscimento della recidiva.

Ed è proprio quest'ultimo elemento a pesare maggiormente sulla posizione del club. Il Trapani, infatti, arriva da una stagione costellata di deferimenti e condanne sportive.

Il richiamo alla recidiva contenuto nel nuovo deferimento potrebbe quindi aggravare ulteriormente la posizione della società.

 

Una vicenda che continua

 

Il nuovo procedimento conferma come la complessa situazione amministrativa del Trapani non sia ancora conclusa.

 

Sarà ora il Tribunale Federale Nazionale a stabilire se questo nuovo deferimento porterà ad altre sanzioni. E, soprattutto, se il Trapani sarà costretto a iniziare la nuova stagione con un'ulteriore penalizzazione, dopo il -5 già da scontare nel prossimo campionato.









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