Altro deferimento per il Trapani di Antonini: cosa rischia adesso il club granata
Non è ancora finita la lunga stagione giudiziaria del Trapani Calcio. Mentre la società sta cercando di ripartire dalla Serie D dopo la retrocessione e le pesanti penalizzazioni accumulate nell'ultimo anno, arriva un nuovo deferimento della Procura Federale.
Il procuratore federale, su segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale il Trapani e il Siracusa per violazioni di natura amministrativa.
Cosa viene contestato al Trapani
Nel caso del Trapani sono stati deferiti:
- Valerio Antonini, presidente;
- Vito Giacalone e Andrea Oddo, procuratori della società;
- Valerio Chiarelli, dirigente.
Secondo la Procura Federale, i dirigenti non avrebbero provveduto entro il termine del 31 maggio 2026 al deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2026.
Si tratta quindi di una contestazione che riguarda gli adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa federale e non, come nei procedimenti precedenti, il pagamento di imposte o contributi.
Anche la società Trapani è stata deferita per responsabilità diretta e responsabilità propria. Inoltre, viene contestata la recidiva, prevista dall'articolo 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.
Cosa rischia il Trapani
Sarà adesso il Tribunale Federale Nazionale a fissare l'udienza e a stabilire se le contestazioni siano fondate.
Le sanzioni previste per questo tipo di violazioni possono andare da un'ammenda fino a una penalizzazione in classifica, la cui entità dipenderà dalla valutazione del Tribunale e dall'eventuale riconoscimento della recidiva.
Ed è proprio quest'ultimo elemento a pesare maggiormente sulla posizione del club. Il Trapani, infatti, arriva da una stagione costellata di deferimenti e condanne sportive.
Il richiamo alla recidiva contenuto nel nuovo deferimento potrebbe quindi aggravare ulteriormente la posizione della società.
Una vicenda che continua
Il nuovo procedimento conferma come la complessa situazione amministrativa del Trapani non sia ancora conclusa.
Sarà ora il Tribunale Federale Nazionale a stabilire se questo nuovo deferimento porterà ad altre sanzioni. E, soprattutto, se il Trapani sarà costretto a iniziare la nuova stagione con un'ulteriore penalizzazione, dopo il -5 già da scontare nel prossimo campionato.
Il sindaco gela Antonini. "No, il Trapani calcio non giocherà a Castellammare"
Il Trapani Calcio non giocherà a Castellammare del Golfo. A smontare l’ennesimo annuncio social del presidente granata Valerio Antonini è il sindaco Giuseppe Fausto, che chiarisce un punto decisivo: il Comune, proprietario...
Automondo Kia porta alle Egadi il nuovo PV5 elettrico per l’Area...
Un nuovo e concreto passo avanti verso la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio arriva nelle Isole Egadi. Presso la sede dell'Area Marina Protetta è stato infatti consegnato ufficialmente il nuovo Kia...
Antonini annuncia: "Il Trapani giocherà a Castellammare". Sarà vero?
Nuovo capitolo nella vicenda dello stadio del Trapani Calcio. Stavolta è Castellammare del Golfo a finire al centro delle dichiarazioni del presidente Valerio Antonini, che in un lungo post sui social annuncia di avere ormai completato...
A Selinunte musica, parole e voci per Paolo Borsellino e gli agenti...
Davide Shorty, Daria Biancardi, Nick The Nightfly, Jorge Luis Pacheco, Claudio Casisa, Corrado Fortuna, Silvia Francese, Antonella SchiròSELINUNTE. Trentaquattro anni dopo la strage di via D'Amelio, il punto non...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste