Parco di Pantelleria e Venafro insieme per salvare gli oliveti storici
Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il Parco Regionale Storico Agricolo dell’Olivo di Venafro uniscono le forze per difendere gli oliveti storici ed eroici e contrastare l’abbandono delle campagne.
L’accordo è stato siglato il 7 luglio 2026 a Pantelleria dai presidenti dei due enti, Italo Cucci e Fabio Iannucci, con un’intesa triennale che punta a mettere in rete competenze, progetti e strumenti per la tutela dei paesaggi rurali tradizionali.
Due territori diversi, ma accomunati da una stessa sfida: mantenere vivi luoghi costruiti nei secoli dal lavoro agricolo e dalle tecniche tramandate dalle comunità locali. Entrambi gli enti fanno parte dell’Associazione dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (PRIS) e riconoscono negli oliveti storici un patrimonio ambientale, culturale ed economico da proteggere.
Gli uliveti eroici, spesso coltivati in condizioni difficili e in territori marginali, rappresentano un modello di agricoltura legata al paesaggio e alla biodiversità. Il loro valore è riconosciuto anche a livello internazionale attraverso programmi come il GIAHS della FAO e nell’ambito della tutela del patrimonio culturale immateriale promossa dall’UNESCO.
Il protocollo si muove su quattro direttrici principali: il recupero e la valorizzazione dei paesaggi agricoli, la ricerca e la divulgazione, il sostegno alle economie locali attraverso filiere corte e agricoltura tradizionale, e la ricerca di finanziamenti nazionali ed europei.
Per trasformare l’accordo in interventi concreti sarà istituito un Tavolo Tecnico Paritetico formato da rappresentanti dei due enti. Il gruppo avrà il compito di definire i progetti, stabilire tempi e risorse e monitorare i risultati.
L’obiettivo dichiarato è dare nuova vita agli oliveti storici, sostenere chi continua a coltivarli e creare nuove opportunità per territori che rischiano di perdere una parte importante della propria identità rurale.
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