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Economia

» Aeroporto di Trapani
09/07/2026 02:00:00

Aeroporto di Trapani, Anffas ringrazia Airgest per gli interventi per migliorare l'accessibilità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-07-2026/1783554917-0-aeroporto-di-trapani-anffas-ringrazia-airgest-per-gli-interventi-per-migliorare-l-accessibilita.jpg

Arriva il plauso di Anffas Trapani ad Airgest, la società che gestisce l'aeroporto Aeroporto Vincenzo Florio, per la rapidità con cui ha risposto alle segnalazioni riguardanti le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità durante le operazioni di controllo di frontiera.

 

L'associazione aveva evidenziato alcune criticità legate all'accessibilità dello scalo, chiedendo interventi per rendere più agevoli le procedure di controllo per i passeggeri con disabilità. Secondo Anffas, Airgest ha accolto tempestivamente la richiesta, avviando le procedure necessarie per realizzare gli interventi.

Per l'associazione si tratta di un passo importante verso un aeroporto sempre più accessibile e inclusivo, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che promuove l'eliminazione delle barriere e la piena uguaglianza nell'accesso ai servizi pubblici.

 

Anffas sottolinea inoltre come la disponibilità al confronto dimostrata dalla società di gestione rappresenti un esempio positivo di collaborazione tra enti, istituzioni e associazioni impegnate nella tutela dei diritti delle persone con disabilità.

"L'accessibilità non può essere considerata un intervento straordinario, ma un requisito fondamentale di ogni infrastruttura moderna", evidenzia l'associazione, che conferma la volontà di continuare a collaborare con tutti i soggetti coinvolti affinché lo scalo trapanese diventi sempre più accogliente e fruibile da tutti.

Infine, Anffas Trapani rinnova il proprio ringraziamento ad Airgest per l'attenzione dimostrata e per la scelta di intervenire rapidamente a beneficio delle persone con disabilità e delle loro famiglie.



Aeroporto di Trapani | 2026-07-06 15:20:00
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