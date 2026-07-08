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Economia

» Trasporti
08/07/2026 15:53:00

Etna, conclusa l'emergenza a Fontanarossa. Schifani: «Eccezionale sforzo organizzativo»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783519149-0-etna-conclusa-l-emergenza-a-fontanarossa-schifani-eccezionale-sforzo-organizzativo.jpg

Si è conclusa l'emergenza che negli ultimi giorni ha interessato l'aeroporto di Catania-Fontanarossa, costretto a limitare le operazioni a causa della nube di cenere vulcanica prodotta dall'ultima eruzione dell'Etna. La Regione Siciliana traccia ora il bilancio dell'intervento straordinario messo in campo per assistere migliaia di viaggiatori rimasti coinvolti nei disagi.

 

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha parlato di «eccezionale sforzo organizzativo», sottolineando di aver seguito personalmente il coordinamento delle operazioni.

«La Protezione civile siciliana, guidata da Salvo Cocina, ha coordinato tutte le strutture regionali e gli enti coinvolti: dall'assessorato alle Infrastrutture all'Ingv-Osservatorio Etneo, dalle prefetture alle forze dell'ordine, fino ai gestori aeroportuali e alle aziende di trasporto Ast, Sais, Interbus e Trenitalia. Questa sinergia ha consentito di attivare un piano straordinario di mobilità con centinaia di bus navetta e treni speciali, attenuando drasticamente i disagi dei viaggiatori», ha dichiarato Schifani.

 

Quarantamila passeggeri assistiti

 

Secondo i dati diffusi dalla Regione, durante l'emergenza il personale della Protezione civile regionale e circa cento volontari hanno garantito assistenza nei terminal di Palermo, Trapani e Catania, supportando complessivamente circa 40 mila passeggeri interessati dai voli dirottati.

Tra gli interventi effettuati figurano:

  • assistenza logistica e informativa ai viaggiatori;
  • distribuzione di circa 4 mila bottigliette d'acqua;
  • installazione di gazebo nelle aree di attesa dei bus navetta;
  • allestimento, nella notte del 7 luglio, di 50 brandine all'interno dell'aeroporto di Catania per i passeggeri rimasti bloccati, con particolare attenzione a bambini e persone fragili.

 

Il ringraziamento di Schifani

 

Il presidente della Regione ha infine rivolto un ringraziamento a tutte le strutture coinvolte nell'emergenza, con un riconoscimento particolare ai volontari della Protezione civile.

«Esprimo il mio più sincero ringraziamento a tutte le forze in campo e, in special modo, ai volontari della Protezione civile, per la straordinaria prontezza, efficacia e sensibilità dimostrate nel mitigare i disagi della popolazione in un momento di severa criticità per i trasporti isolani. Ringrazio inoltre Gesap, Airgest e Sac per lo sforzo straordinario sostenuto negli aeroporti di Palermo, Trapani e Comiso durante la chiusura dello scalo di Fontanarossa».

L'emergenza, che aveva provocato il dirottamento di numerosi voli sugli aeroporti di Trapani, Palermo e Comiso e pesanti disagi per migliaia di viaggiatori, può dunque considerarsi conclusa con il progressivo ritorno alla piena operatività dello scalo catanese.









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