Michele Cavarretta torna ai vertici degli arbitri italiani nella CAN D dell'AIA

08/07/2026 17:10:00

Nuovo incarico nazionale per il dirigente sportivo trapanese Michele Cavarretta, che entra a far parte della Commissione Arbitri Nazionale Dilettanti (CAN D) per la stagione sportiva 2026-2027. La nomina è stata ufficializzata dall'Associazione Italiana Arbitri nell'ambito del nuovo assetto organizzativo che guiderà il settore arbitrale italiano.

La CAN D è l'organismo incaricato della designazione e della gestione degli arbitri impegnati nel campionato di Serie D, il massimo torneo dilettantistico nazionale, e rappresenta uno dei passaggi più importanti nel percorso di formazione verso il calcio professionistico.

La commissione sarà presieduta da Stefano Braschi, mentre ai vertici dell'organizzazione arbitrale nazionale figurano anche Daniele Orsato alla CAN e Andrea Dondarini alla CAN C.

In questo contesto Cavarretta torna a ricoprire un ruolo nazionale, mettendo a disposizione l'esperienza maturata in oltre vent'anni di attività arbitrale e dirigenziale.

Classe 1973, cresciuto nella Sezione AIA di Trapani, Cavarretta ha esordito nella Commissione Arbitri Nazionale di Serie C nella stagione 2003-2004. Dopo quattro anni è stato promosso nella CAN A-B dall'allora designatore Pierluigi Collina, dirigendo nel corso della carriera 35 partite di Serie B, una gara di Coppa Italia e svolgendo per tredici volte il ruolo di quarto ufficiale in Serie A. Il suo debutto nella massima serie risale al 31 maggio 2009, in occasione di Palermo-Sampdoria.

Conclusa l'attività sui campi, ha intrapreso il percorso dirigenziale all'interno dell'Associazione Italiana Arbitri, ricoprendo gli incarichi di vicecommissario della C.A.I., vicepresidente e designatore della CAN D, presidente del Comitato Regionale Arbitri Sicilia e successivamente presidente della Sezione AIA di Trapani.

Accanto all'attività sportiva, Cavarretta ha avuto anche un lungo percorso nelle istituzioni locali. È stato assessore alla Provincia di Trapani con delega ai Grandi Eventi Sportivi e Culturali, consigliere comunale a Trapani e assessore del Comune capoluogo tra il 2016 e il 2017. Attualmente siede nel Consiglio comunale di Erice.

"Accetto questo incarico con profonda emozione e con un forte senso di responsabilità verso l'istituzione", dichiara Cavarretta. "Tornare a operare nel contesto nazionale, all'interno di una commissione nevralgica come la CAN D e al fianco di colleghi di straordinario valore, rappresenta un onore. È un ritorno alle origini del mio percorso dirigenziale, che oggi affronto con una maturità consolidata dalle esperienze maturate sia sui campi di gioco sia nelle sedi amministrative".

Per il dirigente trapanese si tratta di un ritorno in un organismo che conosce bene e che rappresenta uno dei principali snodi dell'organizzazione arbitrale italiana, chiamata ogni stagione a gestire centinaia di direttori di gara impegnati sui campi della Serie D in tutta la penisola.



