Al via il Tour di Antonello Venditti che farà tappa a Castellammare il 24 luglio

08/07/2026 02:00:00

Iniziato ieri il tour “DAJE! LIVE SUMMER 2026” di Antonello Venditti che farà tappa a Castellammare del Golfo il 24 luglio 2026 nell’Area Porto Nuovo, nell’ambito della manifestazione Castellammare Art Music Week. Una serata attesa che porterà sul palco siciliano uno degli artisti più amati della musica italiana.

Un tour tra luoghi speciali e atmosfere intime

Il nuovo tour iniziato ieri da Bard, in Valle d’Aosta, toccherà alcune location selezionate tra Italia e Svizzera.

«Quest’anno ho deciso di fare solo una decina di concerti in posti intimi e molto particolari, che non ho frequentato molto nel corso degli anni – ha spiegato Antonello Venditti –. Saranno concerti diversi dalla ritualità di “Cuore”, una sorpresa molto interessante anche dal punto di vista musicale».

Dopo le prime date a Bard, Lugano e Bibione, il tour arriverà dunque a Castellammare del Golfo il 24 luglio, per poi proseguire tra Termoli, Castiglioncello, Ostuni e Matera.

Queste le date del tour “DAJE! LIVE SUMMER 2026”, prodotto e organizzato da Friends&Partners:

07 luglio 2026 – BARD (Aosta) – Piazza d’Armi – nell’ambito di Estate al Forte

10 luglio 2026 – LUGANO (Svizzera) – Piazza Riforma – nell’ambito di Estival Jazz

15 luglio 2026 – BIBIONE (Venezia) – Piazzale Zenith – nell’ambito di Suoni di Mare

24 luglio 2026 – CASTELLAMMARE DEL GOLFO (Trapani) – Area Porto Nuovo – nell’ambito di Castellammare Art Music Week

17 agosto 2026 – TERMOLI (Campobasso) – Arena del Mare

21 agosto 2026 – CASTIGLIONCELLO (Livorno) – Castello Pasquini – nell’ambito di Castiglioncello Festival

30 agosto 2026 – OSTUNI (Brindisi) – Arena Bianca – Foro Boario

02 settembre 2026 – MATERA – Cava Del Sole

Sul palco i grandi successi di una carriera lunga oltre cinquant’anni

Venditti porterà al pubblico i brani che hanno segnato intere generazioni, da “Notte prima degli esami” a “Grazie Roma”, passando per “Ricordati di me”, “Unica” e tanti altri successi del suo repertorio.

Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Alessandro Canini alla batteria, Amedeo Bianchi al sax, Danilo Cherni alle tastiere, Angelo Abate al pianoforte e organo Hammond e Roberta Palmigiani al violino.

Disponibile il nuovo album live “DAJE!”

Il tour prende il nome dal nuovo album live “DAJE!”, disponibile in digitale, CD e vinile, che raccoglie le più grandi canzoni di Venditti registrate durante i tour “Cuore – Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” e “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”.

Due anni di concerti che hanno portato il cantautore romano in oltre 60 date davanti a più di 300 mila spettatori.

«“Daje!” è il risultato, la testimonianza dal vivo, di questi due anni di concerti – ha raccontato Venditti –. È un grido semplice e liberatorio che vuol dire forza e coraggio alla romana, ma che ormai è diventato di uso comune».

Biglietti disponibili

I biglietti per la tappa di Castellammare del Golfo e per le altre date del tour sono disponibili attraverso i circuiti di prevendita abituali e su TicketOne.

L’appuntamento del 24 luglio si preannuncia come uno degli eventi di punta dell’estate musicale nel territorio trapanese, con il porto di Castellammare pronto a trasformarsi in una grande arena sotto le stelle.



