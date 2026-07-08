Marsala, il Rotary dona 108 confezioni di latte in polvere a famiglie fragili

08/07/2026 18:30:00

Il Rotary Club Marsala rinnova il proprio impegno a sostegno delle famiglie più fragili del territorio attraverso il progetto SPES (Servizio, Protezione, Educazione e Solidarietà), che continua a trasformare la solidarietà in azioni concrete.

La nuova presidente del Club, Lucia Antonia Sciacca, insediatasi lo scorso 1° luglio raccogliendo il testimone da Antonio De Vita, ha scelto proprio un’attività legata al progetto SPES come primo appuntamento del nuovo mandato.

Sabato scorso il Rotary ha donato alla Caritas della Parrocchia Madonna delle Grazie Puleo ben 108 confezioni di latte in polvere da 400 grammi, destinate alle mamme e ai bambini seguiti dalla comunità parrocchiale che vivono situazioni di difficoltà economica.

Il sostegno anche al GREST parrocchiale

L’attenzione del Rotary verso la Parrocchia Madonna delle Grazie Puleo non si limita all’aiuto alimentare.

Il Club sostiene infatti anche le attività del GREST parrocchiale, contribuendo a offrire ai ragazzi momenti di aggregazione, gioco, formazione e socialità durante il periodo estivo.

Un impegno rivolto alle nuove generazioni, con l’obiettivo di accompagnare i giovani anche nei mesi in cui termina l’attività scolastica, ma restano importanti i bisogni di relazione, crescita e comunità.

SPES, il progetto simbolo della solidarietà rotariana

Il progetto SPES rappresenta uno dei principali service del Rotary Club Marsala nell’ambito sociale. Finora coordinato dal delegato Salvatore Bottone e da pochi giorni affidato a Michele Conticelli, il progetto si basa su una rete consolidata di collaborazione con parrocchie, associazioni del territorio e con i club giovanili Rotaract e Interact Marsala.

La continuità delle iniziative, indipendentemente dai cambiamenti alla guida del Club, rappresenta uno degli elementi caratterizzanti dell’attività rotariana sul territorio.

«Il progetto SPES nasce dalla consapevolezza che nel nostro territorio esistono situazioni di disagio economico che richiedono un intervento concreto e continuativo – ha spiegato la presidente Lucia Antonia Sciacca –. Come rotariani, sentiamo il dovere di essere vicini a chi ha più bisogno».

Un impegno che conferma il ruolo del Rotary Club Marsala come punto di riferimento per iniziative di sostegno sociale e vicinanza alla comunità.



