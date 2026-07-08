A Mazara quattro nuovi defibrillatori grazie al progetto "Cuore Nostro"

08/07/2026 18:10:00

Mazara del Vallo compie un nuovo passo nel percorso verso una città più sicura e attenta alla prevenzione delle emergenze cardiache. È stata infatti rilanciata la seconda edizione del progetto “Cuore Nostro”, iniziativa ideata e coordinata da MG Communication, con il responsabile dottor Maurizio Graffeo, e patrocinata dal Comune di Mazara del Vallo.

L’obiettivo del progetto è quello di diffondere la cultura del primo soccorso e rendere il territorio sempre più preparato ad affrontare situazioni di emergenza attraverso la presenza di defibrillatori automatici esterni (DAE) e la formazione dei cittadini al loro corretto utilizzo.

Quattro nuovi defibrillatori per il territorio

Grazie al contributo economico di alcune aziende private locali, “Cuore Nostro” ha permesso la donazione e l’installazione di quattro nuovi defibrillatori, che saranno collocati in punti strategici della città per consentire interventi più rapidi in caso di arresto cardiaco.

La disponibilità immediata di un DAE, soprattutto nei primi minuti dall’evento, può rappresentare un fattore decisivo per aumentare le possibilità di sopravvivenza.

Formati 17 cittadini alle manovre salvavita

Un ruolo fondamentale nel progetto è stato svolto dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Mazara del Vallo, partner dell’iniziativa per la parte dedicata alla formazione.

I volontari e gli istruttori della Croce Rossa hanno formato 17 cittadini, fornendo loro le competenze necessarie per l’utilizzo del defibrillatore e per le manovre di primo soccorso attraverso i corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), con il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa.

«L’impegno della Croce Rossa di Mazara del Vallo si conferma fondamentale non solo nelle attività di soccorso quotidiano, ma anche nella diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza sanitaria tra la popolazione – dichiara il presidente del Comitato Alessandro D’Annibale –. Un lavoro costante che mira a creare una comunità sempre più preparata, consapevole e pronta a intervenire nei primi minuti, spesso decisivi, di un arresto cardiaco».

Una rete di prevenzione che cresce

Il progetto “Cuore Nostro” punta a proseguire anche negli anni futuri, ampliando il numero di defibrillatori presenti sul territorio e aumentando il numero di cittadini formati.

L’obiettivo condiviso dai promotori è trasformare Mazara del Vallo in una città sempre più cardioprotetta, dove cittadini, associazioni e istituzioni possano collaborare per rendere più efficace la risposta alle emergenze e diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione.



