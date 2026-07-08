Maturità 2026, sgominato gruppo social che "aiutava" a copiare

08/07/2026 10:37:00

C'era chi prometteva temi già pronti, soluzioni in tempo reale e perfino materiali che, secondo gli investigatori, sarebbero circolati prima dell'inizio ufficiale delle prove. Dietro il gruppo social dedicato ai "furbetti" della Maturità 2026 c'era una studentessa di 22 anni della provincia di Messina, ora denunciata dalla Polizia Postale.

L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste nell'ambito dei controlli sulla regolarità degli Esami di Stato, ha portato alla scoperta di un sistema organizzato per fornire illegalmente supporto agli studenti durante le prove scritte.

Quasi 3 mila iscritti al gruppo

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il canale social contava quasi 3.000 iscritti. All'interno venivano condivisi temi svolti, risposte e strumenti pensati per consentire ai maturandi di aggirare le prove d'esame.

L'aspetto più grave emerso dall'inchiesta riguarda la diffusione di alcune informazioni che, secondo la Polizia, sarebbero state pubblicate addirittura due giorni prima dell'avvio ufficiale degli esami.

Perquisizione e sequestro dei dispositivi

Su disposizione della Procura di Trieste, gli agenti della Polizia Postale hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione della giovane, in provincia di Messina, sequestrando smartphone, computer e altri dispositivi informatici ritenuti utilizzati per amministrare il gruppo.

La 22enne è stata denunciata a piede libero con l'accusa di divulgazione illecita di elaborati d'esame. Contestualmente, il canale social è stato oscurato e reso inaccessibile.

Controlli durante gli esami

L'operazione rientra nelle attività di monitoraggio che la Polizia Postale svolge ogni anno durante gli Esami di Stato per contrastare la diffusione di materiali illeciti e garantire il regolare svolgimento della Maturità. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti nella gestione del gruppo o nella diffusione dei contenuti.



