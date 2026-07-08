Marsala. Rottamazione dei tributi: 30 milioni in ballo. Il dossier in Commissione

08/07/2026 06:00:00

Si riunirà questa mattina la Commissione Bilancio del Consiglio comunale, convocata dalla presidente Eleonora Milazzo, per esaminare la delibera relativa all'adesione del Comune alla definizione agevolata dei tributi locali. L'atto arriverà in Commissione alle ore 12 e dovrà essere approvato entro il 30 luglio, termine fissato per consentire agli enti locali di aderire alla misura.

Nel corso della seduta sarà ascoltato il funzionario comunale Alessandro Putaggio, chiamato a illustrare gli aspetti tecnici del provvedimento. L'approfondimento era stato richiesto dai consiglieri di opposizione, pur nella consapevolezza che si tratta di una delibera sostanzialmente blindata, in quanto recepisce una legge nazionale che non può essere modificata dai singoli Comuni.

La misura punta a consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'ente, alleggerendo il peso di sanzioni e interessi. Un'opportunità che, secondo molti amministratori, può favorire il recupero di somme che altrimenti rischierebbero di rimanere inesigibili.

L’obiettivo

Il principio è quello di trovare un punto di equilibrio tra il dovere di ogni cittadino di pagare regolarmente i tributi e la necessità di non imporre piani di rientro economicamente insostenibili. Rate troppo elevate rischierebbero infatti di ottenere l'effetto opposto: mettere in difficoltà le famiglie e scoraggiare i pagamenti, con il risultato che il Comune continuerebbe a non incassare le somme dovute.

La presidente della Commissione, Milazzo, ha sottolineato:

«Pagare le tasse è un dovere civico e rappresenta il presupposto per garantire servizi efficienti alla comunità. Allo stesso tempo, però, le istituzioni devono mettere i cittadini nelle condizioni di poter sanare la propria posizione con strumenti sostenibili. Per questo motivo la Commissione Bilancio esaminerà la delibera punto per punto, approfondendone ogni aspetto insieme agli uffici, così da arrivare in Aula, nella seduta di lunedì mattina, senza alcun dubbio interpretativo sul provvedimento. Vogliamo consegnare alla città uno strumento chiaro ed efficace che consenta ai cittadini di regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune, favorendo al tempo stesso il recupero delle entrate dell’Ente nel rispetto delle esigenze delle famiglie».

L’assessore Nuccio: “Possibilità per l’Ente di avere maggiori entrate”

Daniele Nuccio, assessore al Bilancio, sulla possibilità per i cittadini di mettersi in regola con il pagamento dei tributi locali, intercettato da Tp24, afferma:

«La definizione agevolata approvata dal Consiglio comunale qualche mese fa riguarda i crediti che l'ente ha affidato all'agente della riscossione (RTI Studi e Servizi) per i carichi inviati al 31/12/2023, ma anche quelli ancora gestiti dal Comune, relativi agli anni 2022-2025. La rottamazione quinquies, che a breve il Consiglio adotterà, riguarda invece quei crediti, circa 30 milioni di euro, in capo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione».

Sottolinea Nuccio che si tratta di «uno strumento in più per quei cittadini che hanno un'ulteriore possibilità di definire le proprie posizioni, considerata la possibilità di spalmare nel tempo (fino a un massimo di 54 rate) gli importi dovuti. Per l'ente rappresenta invece la possibilità di realizzare maggiori entrate, essenziali per garantire adeguati servizi ma anche per abbattere il contenzioso».



