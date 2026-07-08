Marsala, la magia dell’Antaeus rivive: reunion tra ricordi, musica ed emozioni

08/07/2026 17:13:00

Ci sono luoghi che non sono semplicemente luoghi. Diventano pezzi di vita, fotografie nella memoria, colonne sonore di un’intera generazione. È il caso dell’Antaeus, la storica discoteca estiva di Marsala che negli anni ’90 ha fatto ballare migliaia di giovani della provincia e che continua ancora oggi a rappresentare un simbolo del divertimento di un’epoca.

La sera del 7 luglio, alla Fiumara del Sossio, quel mondo è tornato a vivere con “Antaeus Reunion”, una serata speciale dedicata a tutti coloro che hanno contribuito a costruire la storia del locale: soci, dj, barman, PR e tantissimi clienti affezionati.

Un incontro nato dalla voglia di ritrovarsi e condividere emozioni, ricordi e storie legate a quelle estati indimenticabili trascorse tra musica, amicizie e notti in pista.

Un viaggio negli anni ’90

Tra abbracci, sorrisi e racconti, la reunion è diventata un vero viaggio nel tempo. I partecipanti hanno ricordato episodi, personaggi e momenti vissuti all’interno di una discoteca che, per molti, è stata molto più di un semplice locale.

A rendere ancora più suggestiva la serata è stata la proiezione di numerose fotografie dell’epoca, immagini capaci di riportare alla memoria volti, serate e atmosfere di quegli anni, facendo riaffiorare emozioni che il tempo non ha cancellato.

Il ricordo di Michele Farina

Uno dei momenti più intensi della serata è stato dedicato a Michele Farina, storico proprietario dell’Antaeus, scomparso pochi mesi fa.

I presenti gli hanno rivolto un lungo applauso, un gesto di affetto e riconoscenza per una figura che ha contribuito in modo decisivo a rendere l’Antaeus un punto di riferimento della vita sociale e del divertimento marsalese.

La promessa di una nuova reunion

Al termine della serata è arrivata una promessa: quella di incontrarsi nuovamente, magari con un grande evento capace di riunire tutta la famiglia dell’Antaeus, compresi coloro che non sono riusciti a partecipare a questa prima occasione.

Perché l’Antaeus non è stato soltanto una discoteca. È stato un luogo di incontri, amicizie, amori, musica e ricordi condivisi. Un punto di riferimento per un’intera generazione che ancora oggi porta nel cuore quelle notti d’estate.



