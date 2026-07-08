Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Piccole Storie
08/07/2026 17:13:00

Marsala, la magia dell’Antaeus rivive: reunion tra ricordi, musica ed emozioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783523628-0-marsala-la-magia-dell-antaeus-rivive-reunion-tra-ricordi-musica-ed-emozioni.jpg

Ci sono luoghi che non sono semplicemente luoghi. Diventano pezzi di vita, fotografie nella memoria, colonne sonore di un’intera generazione. È il caso dell’Antaeus, la storica discoteca estiva di Marsala che negli anni ’90 ha fatto ballare migliaia di giovani della provincia e che continua ancora oggi a rappresentare un simbolo del divertimento di un’epoca.

 

La sera del 7 luglio, alla Fiumara del Sossio, quel mondo è tornato a vivere con “Antaeus Reunion”, una serata speciale dedicata a tutti coloro che hanno contribuito a costruire la storia del locale: soci, dj, barman, PR e tantissimi clienti affezionati.

Un incontro nato dalla voglia di ritrovarsi e condividere emozioni, ricordi e storie legate a quelle estati indimenticabili trascorse tra musica, amicizie e notti in pista.

 

Un viaggio negli anni ’90

Tra abbracci, sorrisi e racconti, la reunion è diventata un vero viaggio nel tempo. I partecipanti hanno ricordato episodi, personaggi e momenti vissuti all’interno di una discoteca che, per molti, è stata molto più di un semplice locale.

A rendere ancora più suggestiva la serata è stata la proiezione di numerose fotografie dell’epoca, immagini capaci di riportare alla memoria volti, serate e atmosfere di quegli anni, facendo riaffiorare emozioni che il tempo non ha cancellato.

 

Il ricordo di Michele Farina

Uno dei momenti più intensi della serata è stato dedicato a Michele Farina, storico proprietario dell’Antaeus, scomparso pochi mesi fa.

I presenti gli hanno rivolto un lungo applauso, un gesto di affetto e riconoscenza per una figura che ha contribuito in modo decisivo a rendere l’Antaeus un punto di riferimento della vita sociale e del divertimento marsalese.

 

La promessa di una nuova reunion

Al termine della serata è arrivata una promessa: quella di incontrarsi nuovamente, magari con un grande evento capace di riunire tutta la famiglia dell’Antaeus, compresi coloro che non sono riusciti a partecipare a questa prima occasione.

Perché l’Antaeus non è stato soltanto una discoteca. È stato un luogo di incontri, amicizie, amori, musica e ricordi condivisi. Un punto di riferimento per un’intera generazione che ancora oggi porta nel cuore quelle notti d’estate.

 









Native | 08/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783505572-0-automondo-kia-porta-alle-egadi-il-nuovo-pv5-elettrico-per-l-area-marina-protetta.jpg

Automondo Kia porta alle Egadi il nuovo PV5 elettrico per l’Area...

Native | 06/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/1783325639-0-a-selinunte-musica-parole-e-voci-per-paolo-borsellino-e-gli-agenti-della-scorta.jpg

A Selinunte musica, parole e voci  per Paolo Borsellino e gli agenti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783089918-0-liberty-lines-serve-piu-ascolto-per-migliorare-i-porti-delle-egadi.jpg

Liberty Lines: “Serve più ascolto per migliorare i porti...