Automondo Kia porta alle Egadi il nuovo PV5 elettrico per l’Area Marina Protetta

08/07/2026 12:05:00

Un nuovo e concreto passo avanti verso la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio arriva nelle Isole Egadi. Presso la sede dell'Area Marina Protetta è stato infatti consegnato ufficialmente il nuovo Kia PV5, veicolo full electric di ultima generazione fornito dalla concessionaria Automondo Kia di Trapani.

Si tratta del secondo mezzo a zero emissioni acquistato dall'ente presso la concessionaria trapanese, dopo una Kia E Niro consegnata negli anni scorsi. Una scelta nel segno della continuità che conferma la fiducia nelle soluzioni di mobilità elettrica anche per le attività operative di enti impegnati quotidianamente nella salvaguardia ambientale.

Alla cerimonia di consegna erano presenti il Sindaco di Favignana - Isole Egadi, lo staff dell'Area Marina Protetta e i rappresentanti della concessionaria. Il Sindaco del Comune di Favignana e delle Isole Egadi, Giuseppe Pagoto, ha sottolineato il valore dell'iniziativa: "Si tratta di un'iniziativa importante, frutto della collaborazione strategica tra Kia, l'Area Marina Protetta e il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo implementato il parco auto del Comune con un mezzo all'avanguardia, dotato di funzioni altamente innovative. Essendo uno dei primi esemplari consegnati in Sicilia, siamo profondamente orgogliosi di questo ulteriore passo avanti verso una sostenibilità reale del nostro arcipelago."

Soddisfazione è stata espressa anche da Paolo Manzo, amministratore della concessionaria Automondo Kia di Trapani, che ha evidenziato il valore sociale ed ecologico della collaborazione: "Per noi di Automondo, essere una concessionaria significa prima di tutto far parte di una comunità e prendersene cura. Consegnare le chiavi di questo nuovo mezzo all'Area Marina Protetta di Favignana non è una semplice transazione. Si tratta già del secondo veicolo consegnato all'ente, e siamo davvero felici che si siano trovati così bene da voler continuare in questa direzione. Le Egadi sono un patrimonio unico e prezioso: supportare chi le protegge ogni giorno con tecnologie a impatto zero, capaci di azzerare le emissioni e ridurre l'inquinamento acustico, è il nostro modo di contribuire attivamente a un futuro più pulito. Questa continuità è un ottimo segnale per l'amministrazione e per l'ambiente, ma soprattutto è la dimostrazione concreta, per tutti coloro che sono ancora scettici, che l'elettrico non è una scommessa futura, ma una realtà efficiente e affidabile per la vita e il lavoro di tutti i giorni."

Il nuovo Kia PV5 entra così ufficialmente in servizio a supporto dello staff dell'Area Marina Protetta. Grazie alla totale assenza di emissioni di CO₂ e all'abbattimento dell'inquinamento acustico, il veicolo rappresenta una soluzione ideale per operare in un ecosistema delicato e prezioso come quello delle Isole Egadi, coniugando efficienza operativa e rispetto per la natura.

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