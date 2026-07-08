Marsala: donna fermata in auto con oltre 4,5 chili tra cocaina ed eroina

08/07/2026 10:20:00

Un ingente quantitativo di droga destinato, secondo gli investigatori, alle piazze di spaccio di Marsala e dei comuni vicini è stato sequestrato dalla Polizia di Stato. L’operazione ha portato al ritrovamento di oltre 4 chili e mezzo di sostanze stupefacenti e all’arresto di una donna originaria del Messinese con precedenti di polizia.

Nel corso dei controlli effettuati sul territorio, gli agenti hanno fermato un'auto che nelle prime ore del mattino era entrata nel territorio di Marsala percorrendo alcune strade secondarie. A richiamare l’attenzione dei poliziotti è stata la condotta della conducente, apparsa particolarmente prudente e guardinga, oltre che incerta sulla destinazione da raggiungere.

Durante il controllo della donna è emerso un precedente di polizia per porto illegale di armi, elemento che ha spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti procedendo alla perquisizione del mezzo.

Nel portabagagli dell’auto i poliziotti hanno trovato il carico di droga: 3.600 grammi di cocaina e 1.090 grammi di eroina, per un totale di circa 4,7 chili di stupefacente.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile di Trapani e del Commissariato di Marsala, la donna potrebbe aver svolto il ruolo di corriere, incaricata del trasporto della droga con l’obiettivo di passare inosservata durante il trasferimento.

La sostanza sequestrata, in base alle stime sul mercato degli stupefacenti, avrebbe avuto un valore commerciale complessivo di circa 400 mila euro.

La donna è stata arrestata e, su richiesta della Procura della Repubblica di Marsala, il Gip del Tribunale di Marsala ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.

L’attività investigativa prosegue per ricostruire la provenienza dello stupefacente e individuare eventuali ulteriori soggetti coinvolti nella rete di distribuzione.

Come previsto dalla legge, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e le eventuali responsabilità penali dovranno essere accertate con sentenza definitiva.



