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» Innovazione
08/07/2026 08:30:00

WhatsApp cambia volto: arriva il nome utente per chattare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/whatsapp-cambia-volto-arriva-il-nome-utente-per-chattare-450.jpg

 

WhatsApp si prepara a una delle novità più importanti dalla sua nascita. L'app di messaggistica di Meta introdurrà infatti i nomi utente, permettendo agli utenti di avviare conversazioni senza dover condividere il proprio numero di telefono.

La nuova funzione, attesa da tempo, punta soprattutto a rafforzare la privacy. Da questa settimana iniziano le prenotazioni dei nomi utente, mentre il rilascio della funzionalità per tutti è previsto entro la fine del 2026.

 

Più privacy, meno numeri di telefono

Con il nuovo sistema ogni utente potrà scegliere un nome utente personale, indipendente da quello utilizzato su altri social o piattaforme.

L'obiettivo è consentire alle persone di entrare in contatto senza dover necessariamente mostrare il proprio numero di cellulare, soprattutto nelle situazioni in cui si interagisce con persone poco conosciute, come gruppi, eventi, chat scolastiche o contatti occasionali.

Nelle nuove conversazioni, se la funzione sarà attivata, il numero di telefono resterà nascosto e verrà visualizzato soltanto il nome utente.

 

Nessuna ricerca pubblica dei profili

A differenza di altre piattaforme come Telegram o Instagram, WhatsApp non introdurrà una directory pubblica nella quale cercare gli utenti.

Per iniziare una chat sarà necessario conoscere esattamente il nome utente del proprio interlocutore. In questo modo Meta punta a evitare che i profili possano essere facilmente trovati da chiunque, mantenendo l'impostazione privata che da sempre caratterizza l'applicazione.

Per aumentare ulteriormente la sicurezza sarà disponibile anche una "chiave del nome utente", un codice opzionale che il destinatario dovrà conoscere per poter inviare il primo messaggio.

 

Al via le prenotazioni

Con oltre tre miliardi di utenti attivi nel mondo, WhatsApp ha deciso di aprire fin da subito la possibilità di prenotare il proprio identificativo, così da limitare il rischio di richieste contemporanee per gli stessi nomi.

Chi non riuscirà a ottenere il nome desiderato potrà contare anche su un sistema di suggerimenti automatici che proporrà alternative disponibili.

L'introduzione dei nomi utente rappresenta uno dei cambiamenti più significativi nella storia di WhatsApp e segna un passo importante verso una maggiore tutela della privacy, eliminando la necessità di condividere il proprio numero di telefono in molte delle conversazioni quotidiane.

 









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