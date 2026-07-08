Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
08/07/2026 15:43:00

Autocarro travolge e uccide un ciclista

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783518458-0-autocarro-travolge-e-uccide-un-ciclista.jpg

Un grave incidente stradale si è verificato a Bagheria, dove un ciclista ha perso la vita dopo essere stato travolto da un mezzo pesante.

Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la vittima è stata investita da un autocarro utilizzato per il trasporto di materiali edili. L’impatto è stato violentissimo e per il ciclista non ci sarebbe stato nulla da fare: è morto sul colpo.

 

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.15. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che si trovavano nella zona al momento dell’accaduto, e gli agenti della Polizia Municipale di Bagheria, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

La dinamica dello schianto è ancora in fase di ricostruzione. La salma della vittima è rimasta sul luogo dell’incidente per consentire agli investigatori di completare gli accertamenti necessari e raccogliere tutti gli elementi utili a chiarire quanto accaduto.

 

Il conducente del camion è stato fermato e sottoposto agli accertamenti previsti, compresi i test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze.

Il traffico nella zona, secondo quanto comunicato dal Comune di Bagheria, ha subito rallentamenti ma non è stato completamente interrotto.

L’Amministrazione comunale ha espresso cordoglio per la tragedia e ha invitato gli automobilisti a prestare particolare attenzione, scegliendo eventualmente percorsi alternativi per agevolare il lavoro delle forze dell’ordine impegnate nelle operazioni. Seguiranno aggiornamenti quando saranno disponibili ulteriori informazioni sulla vittima e sulla dinamica dell’incidente.

 

 

 

 

 

 

 

 









Native | 08/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783505572-0-automondo-kia-porta-alle-egadi-il-nuovo-pv5-elettrico-per-l-area-marina-protetta.jpg

Automondo Kia porta alle Egadi il nuovo PV5 elettrico per l’Area...

Native | 06/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-07-2026/1783325639-0-a-selinunte-musica-parole-e-voci-per-paolo-borsellino-e-gli-agenti-della-scorta.jpg

A Selinunte musica, parole e voci  per Paolo Borsellino e gli agenti...

Native | 04/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-07-2026/1783089918-0-liberty-lines-serve-piu-ascolto-per-migliorare-i-porti-delle-egadi.jpg

Liberty Lines: “Serve più ascolto per migliorare i porti...