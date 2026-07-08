Autocarro travolge e uccide un ciclista

08/07/2026 15:43:00

Un grave incidente stradale si è verificato a Bagheria, dove un ciclista ha perso la vita dopo essere stato travolto da un mezzo pesante.

Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la vittima è stata investita da un autocarro utilizzato per il trasporto di materiali edili. L’impatto è stato violentissimo e per il ciclista non ci sarebbe stato nulla da fare: è morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.15. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che si trovavano nella zona al momento dell’accaduto, e gli agenti della Polizia Municipale di Bagheria, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

La dinamica dello schianto è ancora in fase di ricostruzione. La salma della vittima è rimasta sul luogo dell’incidente per consentire agli investigatori di completare gli accertamenti necessari e raccogliere tutti gli elementi utili a chiarire quanto accaduto.

Il conducente del camion è stato fermato e sottoposto agli accertamenti previsti, compresi i test per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze.

Il traffico nella zona, secondo quanto comunicato dal Comune di Bagheria, ha subito rallentamenti ma non è stato completamente interrotto.

L’Amministrazione comunale ha espresso cordoglio per la tragedia e ha invitato gli automobilisti a prestare particolare attenzione, scegliendo eventualmente percorsi alternativi per agevolare il lavoro delle forze dell’ordine impegnate nelle operazioni. Seguiranno aggiornamenti quando saranno disponibili ulteriori informazioni sulla vittima e sulla dinamica dell’incidente.



