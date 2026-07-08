La storia di Lilybaeum Yacht: da Marsala al GP di Formula 1 di Montecarlo

08/07/2026 06:00:00

Da Marsala alle acque del Principato di Monaco, passando per i mercati internazionali della nautica di lusso. È la storia di Lilybaeum Yacht, giovane cantiere nautico marsalese nato da una scommessa imprenditoriale e diventato, in pochi anni, un marchio apprezzato nel mondo della nautica da diporto di fascia alta.

Un percorso che ha vissuto uno dei suoi momenti più prestigiosi lo scorso giugno, quando l’azienda siciliana è stata scelta come partner logistico da due realtà globali della Formula 1: la Scuderia Ferrari e il Cadillac F1 Team, in occasione del Gran Premio di Monaco, disputato nel weekend dal 5 al 7 giugno.

Una vetrina internazionale che ha portato le imbarcazioni Lilybaeum Yacht nel cuore di uno degli eventi sportivi più esclusivi al mondo.

Nove imbarcazioni Lilybaeum Yacht al servizio di Ferrari e Cadillac a Montecarlo

Per il Gran Premio di Monaco, Lilybaeum Yacht ha messo a disposizione una flotta di nove imbarcazioni dei modelli Levanzo 25, Levanzo 28 e Lipari 31, utilizzate per i trasferimenti all’interno del porto di Montecarlo e per la gestione della logistica legata alle attività delle due scuderie.

Le imbarcazioni del cantiere marsalese sono state personalizzate per l’occasione con i marchi dei team: il logo del Cavallino Rampante sulle barche destinate alla Ferrari e i simboli del Cadillac F1 Team sulle altre unità.

«Quest’anno, grazie alla nostra attività di marketing e alla partecipazione alle principali fiere di settore, siamo stati contattati da Scuderia Ferrari e Cadillac F1 Team per fornire il supporto logistico e l’ospitalità durante il Gran Premio di Monaco – racconta Vincenzo Pecorella, socio fondatore e titolare di Lilybaeum Yacht –. Le nostre imbarcazioni sono state utilizzate per i trasferimenti dei piloti e degli ospiti delle due squadre all’interno del porto di Montecarlo».

A bordo delle imbarcazioni Lilybaeum sono stati gestiti anche gli spostamenti dei protagonisti della Formula 1, tra cui i piloti Ferrari Lewis Hamilton e Charles Leclerc e quelli del team Cadillac Sergio Pérez e Valtteri Bottas.

«Per un’azienda così giovane è stato un grandissimo onore essere partner di due realtà così importanti come Ferrari e Cadillac. È una conferma del valore del nostro progetto e della qualità delle nostre imbarcazioni».

Una storia nata a Marsala nel 2019

Lilybaeum Yacht nasce nel 2019 dall’idea di due giovani imprenditori marsalesi, Vincenzo Pecorella e Giorgio Maggio, uniti dalla passione per il mare e per la nautica.

Dopo la costituzione della società, nel 2020 vengono realizzati i primi stampi e nel 2021 prende forma la prima imbarcazione del cantiere.

Un progetto ambizioso nato dall’analisi del mercato nautico e dall’esigenza di alcuni armatori di trovare un prodotto capace di unire design, prestazioni e personalizzazione, caratteristiche non sempre presenti nelle produzioni tradizionali.

«Abbiamo cercato di creare qualcosa di diverso – spiega Pecorella – intercettando una richiesta del mercato: imbarcazioni con un’identità forte, eleganti ma allo stesso tempo sportive, capaci di offrire comfort e prestazioni».

Da quella prima barca è iniziato un percorso di crescita che ha portato Lilybaeum Yacht a vendere oggi in oltre 15 Paesi nel mondo, tra cui Stati Uniti, Australia, Montenegro e Serbia.

Le prime tre unità prodotte sono state vendute in Spagna, aprendo la strada a una vocazione sempre più internazionale.

Il lusso artigianale made in Sicily

Il punto di forza del cantiere è una filosofia produttiva che mette insieme tecnologia, design e lavorazione artigianale italiana.

Ogni imbarcazione Lilybaeum viene realizzata con materiali di alta qualità e assemblata attraverso lavorazioni curate nei dettagli, con l’obiettivo di creare unità uniche nel loro genere.

Design armonioso, innovazione tecnologica, alte prestazioni e possibilità di personalizzazione sono gli elementi che caratterizzano ogni modello.

Le barche del cantiere marsalese sono pensate per vivere il mare con uno stile che unisce sportività ed eleganza e vengono utilizzate anche come tender di grandi yacht.

Oggi circa il 70% del fatturato dell’azienda arriva dai mercati esteri, un dato che racconta la capacità di un piccolo cantiere siciliano di competere in un settore dominato dai grandi marchi internazionali.

Levanzo e Lipari: il mare siciliano nei nomi delle imbarcazioni

Nonostante la forte crescita internazionale, Lilybaeum Yacht mantiene un rapporto profondo con il territorio di origine.

Le sue imbarcazioni portano infatti i nomi di alcune delle isole più conosciute della Sicilia: Levanzo e Lipari, un omaggio alle bellezze degli arcipelaghi siciliani e alla cultura del mare che ha dato origine al progetto.

«Il legame con Marsala e con la Sicilia per noi è fondamentale – sottolinea Pecorella –. Siamo nati qui e vogliamo continuare a rappresentare il nostro territorio anche all’estero».

Il cantiere partecipa inoltre ai principali appuntamenti internazionali della nautica, tra cui il Cannes Yachting Festival, una delle manifestazioni più importanti in Europa dedicate al settore.

Da Marsala ai grandi palcoscenici internazionali

La partecipazione al Gran Premio di Monaco rappresenta dunque una nuova tappa di una crescita iniziata appena pochi anni fa.

Essere scelti da due marchi globali come Ferrari e Cadillac per un evento di portata mondiale significa per Lilybaeum Yacht entrare in un circuito internazionale dove qualità, affidabilità e immagine sono elementi fondamentali.

«Essere stati selezionati per un evento di tale rilevanza internazionale rappresenta per Lilybaeum Yacht un motivo di grande soddisfazione e un importante riconoscimento del lavoro svolto dal nostro team – afferma l’azienda –. La scelta delle nostre barche testimonia l’apprezzamento per l’eleganza del design, la qualità costruttiva e l’attenzione ai dettagli che caratterizzano ogni nostra imbarcazione».

E aggiunge: «Il Gran Premio di Monaco è uno degli appuntamenti più esclusivi e prestigiosi del panorama sportivo mondiale, e poter contribuire alla sua atmosfera con le nostre imbarcazioni è stato un autentico privilegio».

Una storia imprenditoriale giovane, partita da Marsala e arrivata fino a Montecarlo, che dimostra come anche dalla Sicilia sia possibile costruire prodotti di eccellenza capaci di conquistare i mercati internazionali del lusso.



