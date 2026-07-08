Mazara: nuovo calendario estivo per la differenziata. Novità per umido e secco residuo

08/07/2026 10:00:00

E' scattato da ieri a Mazara del Vallo il nuovo calendario estivo della raccolta differenziata. L’Amministrazione comunale ha deciso una rimodulazione del servizio per affrontare l’aumento della produzione di rifiuti legato al periodo estivo e alla maggiore presenza di turisti e visitatori in città.

La modifica riguarda in particolare la raccolta della frazione organica e del secco indifferenziato. L’umido non sarà più ritirato il mercoledì, ma passerà a due appuntamenti settimanali: lunedì e venerdì. Il secco residuo, invece, viene spostato dal lunedì al giovedì.

A comunicare il nuovo assetto è il vicesindaco e assessore all’Ambiente Vito Billardello, che spiega la necessità dell’intervento dopo alcune criticità registrate nelle ultime settimane.

«Rimoduliamo il calendario di raccolta rifiuti nel periodo estivo per ottimizzare il servizio eliminando i problemi ed i disservizi che si sono registrati nelle ultime settimane nella raccolta del secco e dell’umido», afferma Billardello.

Secondo l’assessore, la nuova organizzazione permetterà di garantire una raccolta più efficiente in un periodo dell’anno caratterizzato da un incremento dei residenti temporanei e dei flussi turistici.

«Dedicare il lunedì alla sola raccolta dell’umido, il mercoledì alla sola raccolta del vetro ed il giovedì alla raccolta di secco indifferenziato e pannolini consentirà di ottimizzare i risultati», aggiunge.

Restano invece invariati gli altri giorni di conferimento: il martedì sarà dedicato alla carta e al cartone, mentre il sabato alla plastica e all’alluminio.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini alla collaborazione, ricordando l’importanza del corretto conferimento dei rifiuti per garantire il funzionamento del servizio soprattutto nei mesi estivi.

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Nuova rete idrica nel quartiere San Francesco

Nuovi adempimenti per i residenti del quartiere San Francesco a Mazara del Vallo dopo l’attivazione della nuova rete idrica. Il Comune informa i cittadini di via Bambino, piazza San Francesco e dei vicoli limitrofi che, dopo il collaudo della nuova infrastruttura avvenuto lo scorso 4 giugno 2026, sarà necessario verificare la propria posizione presso il Servizio Idrico Integrato comunale.

L’entrata in funzione della nuova rete comporta infatti l’adeguamento delle singole utenze, in base alla situazione tecnica e contrattuale dei diversi immobili.

I cittadini già in possesso di un regolare contratto di fornitura e dotati di contatore dovranno presentare una richiesta di spostamento del contatore idrico, così da consentire il corretto collegamento alla nuova rete.

Per chi invece dispone di una presa idrica non più funzionante, deteriorata o non utilizzabile, sarà necessario richiedere il rifacimento della presa, indispensabile per ripristinare l’allacciamento alla nuova condotta.

Dovranno presentare una richiesta di nuovo allacciamento anche gli utenti non presenti negli archivi del Servizio Idrico Integrato o privi di numero di presa, allaccio regolare e contratto di fornitura.

La modulistica necessaria è disponibile presso gli uffici del Servizio Idrico Integrato del Comune di Mazara del Vallo, dove il personale potrà fornire assistenza ai cittadini per la corretta compilazione delle domande.

L’Amministrazione ricorda inoltre che, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, verrà sospeso il servizio di approvvigionamento tramite autobotte nelle vie interessate dai lavori, poiché la nuova rete sarà pienamente attiva e utilizzabile.

Il Comune invita quindi i residenti coinvolti a procedere rapidamente con gli adempimenti richiesti, così da evitare disagi e garantire il regolare funzionamento del nuovo sistema idrico.



