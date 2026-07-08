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» Dai Comuni
08/07/2026 07:44:00

Marsala, oggi si abbatte la palma di Villa Cavallotti: ecco perché

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783489655-0-marsala-oggi-si-abbatte-la-palma-di-villa-cavallotti-ecco-perche.jpg

Sarà abbattuta questa mattina la palma che si trova all'ingresso di Villa Cavallotti a Marsala. La decisione è stata assunta dal settore Servizi Pubblici Locali del Comune dopo una relazione tecnica che ne ha accertato le gravi condizioni fitosanitarie e il potenziale pericolo per la pubblica incolumità.

 

Secondo il consulente incaricato dall'amministrazione comunale, la pianta non presenta più alcuna possibilità di recupero. Nella relazione si legge infatti che «nello stato in cui si trova la palma non c'è possibilità alcuna che si possa continuare a tenerla in vita e deve essere abbattuta nel più breve tempo possibile», evidenziando inoltre che «anche un evento atmosferico di non particolare entità, come un forte vento, potrebbe provocare il cedimento del rimanente apparato radicale».

L'intervento, quindi, è stato disposto per eliminare un potenziale rischio per i frequentatori della villa e per chi transita nell'area.

 

Non sarà l'unica operazione prevista. Il consulente ha infatti espresso un parere negativo anche sul pino di piazza Paolo Borsellino, ritenuto anch'esso in condizioni di instabilità. Nella relazione tecnica viene evidenziato che, «a causa del cedimento dell'apparato radicale e del notevole peso della chioma, il pino tenderà a inclinarsi sempre di più fino al crollo sulla sede stradale».

 

Per questo motivo il settore Servizi Pubblici Locali ha già programmato anche la rimozione del pino, che sarà eseguita nella giornata di domani. L'obiettivo è prevenire eventuali cedimenti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni.

 









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