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» Dai Comuni
08/07/2026 13:19:00

Marsala, il parcheggio di via Omodei aperto tutti i giorni: ecco orari e tariffe

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/marsala-il-parcheggio-di-via-omodei-aperto-tutti-i-giorni-ecco-orari-e-tariffe-450.jpg

Il parcheggio comunale di via G. Anca Omodei a Marsala continua a essere regolarmente fruibile tutti i giorni, compresi domeniche e festivi. Lo ricorda l'Amministrazione comunale, precisando gli orari di utilizzo delle diverse aree della struttura e le modalità di pagamento della sosta.

 

Piano superiore sempre accessibile

L'accesso al piano superiore del parcheggio è consentito senza limitazioni di orario, tutti i giorni della settimana. La sosta è a pagamento tramite park card, secondo le tariffe comunali attualmente in vigore: 50 centesimi per 30 minuti e 75 centesimi per un'ora.

 

Piano cantinato aperto fino alle 20

Diversa la disciplina per il piano cantinato, dove la sosta è consentita quotidianamente dalle ore 8 alle ore 20, sempre con pagamento attraverso park card.

 

Come pagare la sosta

Il Comune ricorda inoltre che il pagamento può essere effettuato in diverse modalità: con i tagliandi prepagati ("grattini"), acquistabili nelle tabaccherie, nei bar e negli altri esercizi convenzionati; tramite le principali applicazioni per la sosta: EasyPark, MooneyGo, Telepass Pay e Drop Ticket.

L'obiettivo è garantire un servizio facilmente accessibile sia ai residenti sia a chi raggiunge il centro cittadino, offrendo diverse soluzioni per il pagamento della sosta.

 









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