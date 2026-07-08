Marettimo, “La nostra Itaca”: il docufilm su Nausica e l’Odissea

08/07/2026 16:45:00

Marettimo torna a interrogare il mito di Ulisse partendo dal mare che la circonda.

Giovedì 16 luglio, alle 22, nel giardino dell’Oratorio parrocchiale, l’Associazione C.S.R.T. “Marettimo” presenta “La nostra Itaca”, evento dedicato al legame tra l’Odissea e la Sicilia occidentale.

Al centro della serata ci sarà la proiezione del docufilm “Nausica and the Odyssey”, realizzato nel 2009 dal regista Peppino Sciortino, con Simona Malato, musiche di Domenico Sciajno e fotografia di Rosario Riginella e Lucio Marcucci.

Saranno presenti il regista e l’attrice Simona Malato.

Marettimo e il mito

Il docufilm prende le mosse dalla teoria dello scrittore inglese Samuel Butler, che alla fine dell’Ottocento propose una lettura originale dell’Odissea: il poema non avrebbe avuto come sfondo solo la Grecia, ma anche la Sicilia occidentale, con Trapani identificata come Scheria e Marettimo richiamata come possibile Itaca.

Una teoria discussa, suggestiva, mai entrata nella certezza storica, ma capace di produrre ancora oggi domande, studi, narrazioni.

È proprio su questa soglia che si muove “La nostra Itaca”: non una lezione accademica, ma un viaggio tra paesaggio, mito, memoria e identità.

Il viaggio con Simona Malato

Nel film è Simona Malato a guidare il pubblico alla scoperta di Trapani e del suo territorio, seguendo le tracce di Ulisse e Nausicaa.

Il racconto attraversa luoghi, ipotesi, suggestioni letterarie e memorie locali. Accanto alla narrazione visiva ci sono le testimonianze di Folco Quilici, Renato Lo Schiavo, Franco De Salvo, Maria Teresa Barrabini, Vito Vaccaro, Margherita Giacalone e Nina Scammacca.

Voci diverse, accomunate da una domanda: quanto il mito può ancora aiutarci a leggere i luoghi che abitiamo?

Per Marettimo, isola di approdi e partenze, questa domanda ha un peso particolare. Qui il ritorno non è soltanto un tema letterario. È una condizione concreta, legata alla vita degli isolani, all’emigrazione, alla pesca, alla memoria familiare e al rapporto con il mare.

L’incontro con gli autori

La proiezione sarà preceduta da un incontro con Peppino Sciortino e Simona Malato, che dialogheranno con Laura Lodico, presidente dell’Associazione C.S.R.T. “Marettimo”.

Sarà l’occasione per raccontare come è nato il docufilm, quale percorso di ricerca lo ha sostenuto e perché la teoria butleriana continua ad avere una forza narrativa così persistente nel Trapanese e nelle Egadi.

L’appuntamento arriva anche in un momento in cui l’Odissea è tornata al centro dell’attenzione internazionale, grazie alla nuova grande produzione cinematografica dedicata al poema omerico. Un ritorno che rende ancora più attuale il lavoro di Sciortino, nato molti anni prima ma costruito attorno alla stessa materia: il viaggio, l’identità, l’isola, il desiderio di casa.

Il Museo, l’associazione e la comunità

“La nostra Itaca” è promossa dall’Associazione C.S.R.T. “Marettimo”, realtà legata alla tutela della memoria dell’isola, delle tradizioni marinare e dell’emigrazione.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Favignana - Isole Egadi e si svolge con la collaborazione della Parrocchia Maria Santissima delle Grazie, che ha messo a disposizione gli spazi dell’oratorio. Il supporto tecnico è curato da Salvatore Torrente.

La scelta di Marettimo non è solo scenografica. È parte del senso dell’evento.

Proiettare un film sull’Odissea in un’isola che da generazioni conosce distanze, partenze e ritorni significa riportare il mito dentro una comunità che lo può leggere con i propri occhi.

Informazioni

“La nostra Itaca” si terrà giovedì 16 luglio 2026, alle 22, nel giardino dell’Oratorio parrocchiale di Marettimo.

In programma la proiezione del docufilm “Nausica and the Odyssey”, alla presenza del regista Peppino Sciortino e dell’attrice Simona Malato.

Il programma potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative o condizioni meteomarine.



