La mostra sulle vite parallele di Frida Kalho e Marylin Monroe

08/07/2026 10:12:00

Si è inaugurata a Fermo, a Palazzo dei Priori lo scorso sabato 27 giugno, la mostra “Frida Kalho e Marylin Monroe. Vite parallele” a cura dei critici d’arte Tanino Bonifacio, Alberto Rossetti e Carolina Dema.



L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del Sindaco di Fermo Alberto Scarfini, dell’Assessore alla Culturali Micol Lanzidei, dei curatori della mostra e del collezionista delle opere fotografiche Vincenzo Sanfo. La cerimonia inaugurale si è tenuta nel magnifico scenario di Piazza del Popolo, cuore della cittadina marchigiana, alla presenza di un numerosissimo pubblico che ha visitato la mostra realizzata con 120 opere fotografiche di alcuni dei maggiori fotografi internazionali come Nickolas Muray, Leo Matiz, Sam Shaw ed Edward Weston.

Attraverso un percorso espositivo parallelo e speculare la mostra racconta gli amori, i dolori e drammi delle vite parallele di Frida Kahlo e Marilyn Monroe.

Due simboli della resilienza femminile che, seppur provenienti da contesti culturali, geografici ed artistici profondamente diversi, sono accomunate da un’unica parabola personale sospesa tra inquietudine interiore e bellezza iconica.

Due vissuti intimi e creativi che oggi ci lasciano in eredità l’idea che, malgrado lo smarrimento, il dissidio e il dolore, in ogni uomo c’è sempre la possibilità di nascere a nuova vita attraverso il linguaggio e lo strumento dell’arte.

A Frida Kahlo e Marilyn Monroe, nel contesto della mostra, sono dedicate alcune opere d’arte di Andy Warhol, Mimmo Rotella, Marco Nereo Rotelli, Omar Ronda, Marco Lodola, Danila Mancuso, Giuliano Grittini, Zang Hongmei e Xu De Qi.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 2 novembre 2026.



