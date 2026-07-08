AIS Trapani dedica una serata alla cultura del vino

08/07/2026 10:01:00

La Delegazione trapanese dell'Associazione Italiana Sommelier si prepara a un momento di confronto che va oltre il tradizionale appuntamento associativo. Giovedì 9 luglio, a partire dalle 19, il Lido Maroasi ospiterà un incontro dedicato ai soci, pensato per fare il punto sul lavoro svolto negli ultimi quattro anni e tracciare le linee guida della futura attività della delegazione provinciale.

L'iniziativa nasce con un obiettivo preciso: rafforzare il rapporto tra il Consiglio direttivo e la base associativa, raccogliendo idee, proposte e contributi utili a definire le prossime attività. Un percorso che si inserisce nella missione dell'AIS, storica associazione impegnata nella formazione dei sommelier e nella promozione della cultura del vino, della degustazione consapevole e della valorizzazione dei territori vitivinicoli italiani.

Negli ultimi anni il comparto del vino nella provincia di Trapani ha conosciuto una crescita significativa anche sotto il profilo dell'enoturismo, grazie al ruolo di numerose cantine e alla presenza di produzioni di rilievo internazionale. In questo contesto, l'attività della delegazione AIS rappresenta un punto di riferimento per la formazione degli operatori e per la diffusione della cultura enologica attraverso corsi, degustazioni ed eventi dedicati agli appassionati.

«AIS è fatta di persone, di passione e di partecipazione – sottolinea il delegato Giuseppe Vultaggio –. Questo incontro non è soltanto un resoconto di quanto fatto, ma un cantiere aperto. Vogliamo ascoltare suggerimenti e proposte dei nostri soci per costruire un'associazione ancora più incisiva, capace di valorizzare le eccellenze vitivinicole della nostra provincia attraverso una formazione sempre più mirata e attività di territorio dinamiche».

La serata si articolerà in due momenti distinti. Alle 19 si terrà l'incontro istituzionale riservato ai soci AIS, durante il quale saranno illustrati i risultati del quadriennio appena concluso, i progetti in fase di sviluppo e gli esiti del questionario online predisposto nelle scorse settimane proprio per raccogliere il punto di vista degli iscritti.

A seguire spazio alla convivialità con un aperitivo aperto anche ai non soci.

Il menu proporrà alcune specialità gastronomiche del Lido Maroasi accompagnate da una selezione di etichette curate dai sommelier della delegazione, in una formula che unisce degustazione, confronto e promozione delle produzioni del territorio.

La partecipazione all'incontro delle ore 19 è gratuita per i soci AIS, mentre l'aperitivo prevede un contributo di 20 euro a persona, sia per gli associati sia per gli ospiti.

Un'occasione per avvicinare nuovi appassionati al mondo del vino e, allo stesso tempo, consolidare il ruolo dell'AIS come punto di riferimento per la crescita della cultura enologica nel Trapanese.



