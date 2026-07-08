A Marsala nasce "MataroccoFest". Dal 10 al 12 luglio c'è "Saperi e Sapori Fest 2026"

08/07/2026 20:00:00

Una nuova realtà associativa prende forma nelle contrade di Marsala con l'obiettivo di promuovere il territorio, valorizzarne le tradizioni e contrastare il degrado urbano e ambientale. È stata infatti costituita "MataroccoFest", associazione di promozione territoriale senza scopo di lucro che punta a coinvolgere cittadini e istituzioni in un percorso condiviso di cura e rilancio delle periferie.

L'iniziativa nasce dall'impegno di un gruppo di residenti che negli ultimi anni ha già collaborato con il gruppo folkloristico "I Picciotti di Matarò", organizzando attività dedicate alla valorizzazione delle tradizioni locali. Da quell'esperienza è maturata la decisione di dare vita a un'associazione stabile, capace di sviluppare progetti di più ampio respiro.

Le prime iniziative

Tra le prime azioni concrete già avviate figura la richiesta al Comune di Marsala per ottenere l'affidamento e la manutenzione triennale di due aree verdi strategiche della zona: lo spartitraffico dell'incrocio tra la SS 188 Marsala-Salemi e le contrade Matarocco-Paolini e quello situato all'incrocio di contrada Matarocco, nei pressi della cabina Enel. L'obiettivo è riqualificare questi spazi trasformandoli in aree curate e rappresentative dell'identità del territorio.

Un progetto tra tradizioni e sviluppo

L'associazione si propone di operare in collaborazione con il Comune e con le altre istituzioni, promuovendo iniziative dedicate alla tutela del patrimonio culturale, ambientale e agricolo delle contrade marsalesi. Tra gli obiettivi figurano la valorizzazione del Matarocco, piatto simbolo della tradizione gastronomica locale, la promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio, dai prodotti DOP e IGP ai vini DOC e IGT, oltre all'organizzazione di eventi, festival e attività culturali.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela del paesaggio rurale e dell'inclusione sociale, con iniziative rivolte anche alle persone più fragili.

Un invito alla partecipazione

"MataroccoFest" si presenta come un progetto aperto alla partecipazione dei cittadini delle contrade marsalesi, con l'obiettivo di costruire una rete di collaborazione tra residenti, associazioni e istituzioni per migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di appartenenza al territorio.

L'associazione punta così a diventare un punto di riferimento per chi desidera contribuire concretamente alla valorizzazione delle periferie di Marsala, partendo dalla cura del bene comune e dalla promozione delle tradizioni locali.

Saperi e Sapori Fest 2026

Prende il via venerdì 10 luglio a Marsala la tre giorni di festa organizzata tra tradizione, spettacolo e buona cucina. Un ricco calendario di appuntamenti animerà il centro cittadino, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto per grandi e piccini, con un occhio di riguardo per gli amanti dei motori e della musica.

Il via alle celebrazioni è fissato per le 18:00 di venerdì, quando le vie della città si riempiranno del rombo dei motori grazie al raduno e alla sfilata delle Vespe a cura del Vespe Club Marsala e delle moto dell'Associazione Baroni Marsala. Un tripudio di cromie e sound che anticipa la parte più sentita: alle 19:00, la Santa Messa presieduta dal parroco Don Davide Chirco.

Subito dopo, alle 19:30, il taglio del nastro inaugurerà ufficialmente il Villaggio Gastronomico, cuore pulsante della manifestazione, dove i visitatori potranno deliziarsi con le eccellenze culinarie locali: dal classico panino con salsiccia alle immancabili panelle, fino ai dolci tipici e alle busiate al matarocco. Il primo giorno di festa proseguirà con l'intrattenimento musicale di Dj Fabio Tramonta e, alle 21:30, con la comicità e la tradizione della commedia dialettale "Paroddrulle", interpretata dalla Compagnia Teatrale Terrarussa.

Sabato 11 luglio si prosegue con un'altra imperdibile sfilata, quella dedicata alle mitiche Fiat 500 d'epoca, in programma alle 18:00. Il palco musicale si accenderà poi con l'esibizione di Sabrina Li Manne alle 20:00, mentre la serata si concluderà in grande stile alle 22:30 con il tributo ad Adriano Celentano, affidato alla voce e alla presenza scenica di Alessandro Gandolfo.

Un appuntamento da non perdere per trascorrere un weekend all'insegna del divertimento, della cultura enogastronomica e dell'arte di strada, con il Villaggio Gastronomico aperto a partire dalle 19:00 di entrambe le serate.



