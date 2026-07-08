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Cronaca
08/07/2026 08:40:00

Trapani, Stragusto si ferma. Paolo Salerno: "ll Comune ci ha lasciati nel limbo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783493176-0-trapani-stragusto-si-ferma-paolo-salerno-ll-comune-ci-ha-lasciati-nel-limbo.jpg

Dopo diciassette edizioni consecutive, "Stragusto si ferma. 

Il festival internazionale del cibo di strada, che ogni estate trasforma l'antica Piazza Mercato del Pesce in un crocevia di sapori e culture del Mediterraneo, non si svolgerà nel 2026.

 

Ad annunciarlo è Paolo Salerno, ideatore e organizzatore della manifestazione, che punta il dito contro l'amministrazione comunale di Trapani e l'incertezza legata ai lavori di riqualificazione della piazza.

 

"Purtroppo devo comunicare che la 18ª edizione di Stragusto è stata annullata. L'amministrazione di Trapani deve ristrutturare la piazza, ma ancora non si sa come e quando. Siamo rimasti nel limbo: da un lato una comunicazione informale secondo cui dopo Pasqua sarebbero iniziati i lavori, ad oggi però non se ne sa nulla".

 

Uno sfogo che va oltre la cancellazione dell'evento e chiama in causa il rapporto tra il Comune e una manifestazione che, dal 2009, è diventata uno degli appuntamenti estivi più conosciuti della Sicilia occidentale.

 

"É una mancanza di sensibilità e attenzione verso un evento ricorrente da diciassette anni – prosegue Salerno – che ha ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali e che per il Comune è sempre stato a costo zero. Anzi, per sedici anni siamo stati forse gli unici ad aver pagato regolarmente il suolo pubblico"

.

L'organizzatore respinge anche l'ipotesi di trasferire la manifestazione in un'altra area della città.

"Perché non farla altrove? Perché si chiama Stragusto, festa del cibo di strada e dei mercati. Piazza Mercato è il luogo naturale, riconoscibile, parte integrante dell'identità dell'evento. Non si può spostare in un parcheggio anonimo o in un "non luogo. Un'amministrazione attenta dovrebbe comprendere il valore e il tono culturale di una manifestazione del genere, che qualsiasi altro Comune sosterrebbe".

 

Negli anni, Stragusto è diventato molto più di una rassegna gastronomica. 

Il festival ha richiamato espositori provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo e migliaia di visitatori, contribuendo alla promozione turistica del centro storico di Trapani e valorizzando uno dei suoi luoghi simbolo, l'antico Mercato del Pesce. Accanto allo street food, la manifestazione ha ospitato degustazioni di vini, spettacoli e iniziative dedicate alla cultura gastronomica mediterranea, conquistando una crescente notorietà anche fuori dalla Sicilia. 

 

L'annuncio arriva mentre resta aperta la questione della riqualificazione della piazza, intervento di cui si parla da mesi ma sul quale, secondo gli organizzatori di Stragusto, continuano a mancare tempi certi e indicazioni definitive.

 

La cancellazione dell'edizione 2026 rischia così di lasciare un vuoto nel calendario degli eventi estivi della città. 

E apre inevitabilmente una riflessione sul rapporto tra le opere pubbliche e la programmazione culturale: quando un cantiere annunciato ma ancora senza un cronoprogramma definito finisce per fermare uno degli eventi più identitari del territorio, il prezzo non lo paga soltanto chi organizza, ma anche l'immagine turistica della città.









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