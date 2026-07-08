Buongiorno24 dell'8 Luglio 2026

08/07/2026 09:14:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24. Oggi, mercoledì 8 luglio, torna Buongiorno24, in diretta su Tp24.it, sui nostri canali social e su Rmc 101, per raccontare e approfondire i fatti più importanti della giornata.

Apriremo con una delle vicende che continua a tenere banco nel mondo dello sport trapanese: il futuro del Trapani Calcio e dello stadio Provinciale. Dopo la rottura con il Libero Consorzio, Valerio Antonini ha annunciato l'addio alla presidenza e la decisione di far giocare la squadra fuori città. Una vicenda che segna un punto di svolta nei rapporti tra società e istituzioni e che continua a far discutere.

Restiamo sul fronte delle infrastrutture con un'altra notizia importante per il territorio: l'Anas ha completato il progetto della bretella che collegherà l'aeroporto di Birgi all'autostrada A29. Ora si attende il via libera ambientale e soprattutto il finanziamento dell'opera, considerata strategica per i collegamenti della provincia.

Parleremo poi dei disagi provocati dall'attività dell'Etna. Dopo giorni di cancellazioni e voli dirottati, l'emergenza all'aeroporto di Catania ha coinvolto circa centomila passeggeri e avuto ripercussioni anche sugli aeroporti siciliani, compreso Trapani Birgi, dove centinaia di viaggiatori Ryanair hanno trascorso una notte di disagi. Su Tp24 abbiamo raccontato quanto accaduto nello scalo trapanese: Birgi, notte di caos per i passeggeri Ryanair. Birgi, notte di caos per i passeggeri Ryanair

Spazio quindi alla sicurezza. A Trapani la Polizia Locale ha intensificato i controlli contro i parcheggiatori abusivi nelle aree più sensibili della città, mentre i Carabinieri hanno avviato i primi servizi dedicati ai monopattini elettrici. Sono già scattate le prime sanzioni per chi circola senza casco o senza il contrassegno identificativo. Su Tp24 trovate anche il nostro approfondimento: Trapani, prime multe ai monopattini elettrici non in regola. Trapani, prime multe ai monopattini elettrici non in regola

A Marsala continua invece il giro di vite contro la sosta irregolare durante lo spazzamento meccanizzato. Nella prima notte di controlli la Polizia Municipale ha elevato circa ottanta contravvenzioni, mentre il Comune annuncia verifiche sempre più serrate per consentire una pulizia efficace delle strade.

La cronaca giudiziaria ci porta al Tribunale di Marsala, dove un ventiduenne è stato condannato a sei anni e un mese di carcere per produzione di materiale pedopornografico e diffusione illecita di immagini intime ai danni della sua ex fidanzata, che all'epoca dei fatti era minorenne.

Da Palermo arriva invece la notizia dell'arresto di un quarantenne catanese accusato di aver truffato un'anziana fingendosi finanziere. Dopo un inseguimento sull'autostrada A19, la Polizia ha recuperato gioielli e orologi sottratti alla vittima. Sempre dal capoluogo parleremo delle cartoline affisse nel quartiere Uditore-Passo di Rigano contro i boss mafiosi scarcerati, con un messaggio chiaro: «Se chiederete il pizzo, vi denunceremo».

Per l'economia e il turismo, ci fermeremo a Erice. I dati del secondo trimestre del 2026 raccontano una crescita significativa: i visitatori dei siti culturali sono aumentati dell'86%, gli incassi dell'82% e i passeggeri della funivia del 38%. Numeri che confermano il momento positivo del borgo medievale.

Infine il vino, una delle eccellenze del nostro territorio. La marsalese Gabriella Favara, manager di Donnafugata, è la nuova presidente di Assovini Sicilia. Un passaggio di testimone che segna anche il ricambio generazionale all'interno dell'associazione che rappresenta il cuore del comparto vitivinicolo siciliano.



