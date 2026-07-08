8 Luglio: bombe Usa in Iran, vertice Nato, Marine Le Pen

08/07/2026 07:15:00

E' l'8 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

Gli Usa lanciano potenti attacchi contro l'Iran. Teheran: 'Ci saranno ritorsioni'

L'operazione militare statunitense 'in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz'

• Marine Le Pen torna candidabile. La Corte d’Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi dell’Europarlamento, ma ha ridotto la pena. Quindi la signora potrà provare a prendersi l’Eliseo



• Anastasiia Berezovska, la donna che il 29 giugno ha lasciato un pacco bomba sotto la villa di Monte Carlo di un oligarca ucraino, è stata trovata morta due giorni fa a Kiev. Pare c’entrino i servizi segreti

• Trump è arrivato al vertice Nato di Ankara, e ha deciso di non tenere i toni bassi neppure per un giorno. Ha già detto che vuole la Groenlandia, che sta pensando di ritirare tutti i soldati dall’Europa, che gli alleati lo hanno deluso

• Il ministro della Difesa Crosetto ha annunciato che il governo inserirà in manovra 19 miliardi in spese militari sul 2027 e nel 2028. Nel caso alle prossime elezioni vincesse il centrosinistra, dovranno essere loro a prendersi l’onere di togliere la posta dal bilancio dello Stato

• Ai Mondiali l’Argentina, sotto di due gol fino al 78’, è riuscita a ribaltare la partita contro l’Egitto. E si è scoperto che anche Leone XIV si sveglia la notte per guardare i risultati delle partite

• In Iran proseguono i giorni di lutto per la guida suprema Ali Khamenei. L’altro ieri, a Teheran, durante i funerali, un grande manifesto con il volto del presidente degli Stati Uniti è stato preso a sassate, in una sorta di lapidazione simbolica

• Israele continua a bombardare Gaza. Nel frattempo i miliziani di Hamas stanno arruolando ragazzi tra i 18 e i 22 anni, che prendono fino a mille dollari al mese

• Ranucci è costernato. Ha detto che con Valter Lavitola, accusato di aver voluto piazzare la bomba sotto casa del conduttore, «ci sentiamo spesso. Parliamo di politica, degli attacchi nei miei confronti, mi ha pure chiesto consigli su alcuni progetti»

• I dirigenti di Futuro Nazionale parlano ormai di oltre centomila tesserati. Il sistema politico italiano rischia di essere terremotato

• Per la terza volta, questa estate, un’ondata di caldo africano è in arrivo sull’Italia. Da oggi sono attesi fino a 39 gradi in Val Padana. In Val Senales teli bianchi in cellulosa vengono stesi sui ghiacciai per evitarne lo scioglimento

• Un equipaggio di pescatori di Acireale, nel catanese, durante una battuta di pesca d’altura ha soccorso una piccola imbarcazione con sedici migranti a bordo, quasi tutti minorenni

• È emerso che Valentino ha ceduto tutta la sua eredità a una fondazione con sede in Liechtenstein

• Grazie al Pnrr la Pubblica Amministrazione paga le fatture più tempestivamente

• Il Comitato olimpico internazionale ha revocato le restrizioni agli atleti russi e «in via provvisoria» ha riammesso il Comitato Olimpico russo

• Il Trentino ha autorizzato la caccia al cinghiale con arco e frecce. La chiamano la legge Robin Hood

• Da oggi l’Unità sospende le pubblicazioni. Pare che il Pd voglia ricomprarsela, ma non si è riusciti a trovare un accordo con l’editore Romeo

• Marta Fascina ha presentato la sua legge anti-maranza. Prevede che siano imputabili anche i minori di 13 anni

• A Sanremo un giovane di 21 anni, milanese, in vacanza con la madre, l’ha strangolata. Ai carabinieri aveva fatto credere di essere uscito a cena, ma dopo tre giorni l’alibi è caduto

• A Milano una signora di 77 anni è morta dopo essere stata investita da un camion mentre andava in bicicletta

• Il cardinale Cristóbal López Romero, 74 anni, spagnolo, arcivescovo cattolico di Rabat, in Marocco, è accusato da cinque donne di abusi sessuali

• Ad Alessandria si è chiuso il processo ai tre ex brigatisti per la morte, il 5 giugno 1975, del carabiniere Giovanni D’Alfonso alla cascina Spiotta. Lauro Azzolini ha preso sei anni, Renato Curcio e Mario Moretti hanno beneficiato della prescrizione

• Dodici cittadini del Bangladesh sono stati multati dalla polizia locale di La Spezia per aver giocato a carte nei giardini pubblici (200 euro a testa)

• Il cantante Francesco Renga è stato fatto scendere da un volo Brindisi-Orio al Serio per comportamenti molesti

• Sinner ha battuto Jan-Lennard Struff e vola in semifinale a Wimbledon. Berrettini ha un problema all’anca, e deve fermarsi ancora

• Tour de France, il norvegese Torstein Traeen è la nuova maglia gialla. La tappa di ieri è stata vinta dal danese Mads Pedersen, che ha lasciato il gruppo con Pogačar e tutti i migliori a oltre dieci minuti

• È morta Matilde Simonetto, detta Mity. Per vent’anni, dal 1990 al 2010, aveva curato l’immagine di Silvio Berlusconi. Sempre dietro le quinte nella seconda repubblica. Aveva 78 anni

• Se ne sono andati uno dei due superstiti della spedizione bergamasca sul Pukajirka Central Flavio Bettineschi (72 anni), il critico e regista Moritz de Hadeln (85), l’attrice, prima musa e seconda moglie di Woody Allen, Louise Lasser (87)



Titoli

Corriere della sera: Trump scuote il vertice della Nato

la Repubblica: Trump: Meloni sbaglia

La Stampa: Le Pen: corro per l’Eliseo

Il Sole 24 Ore: Panetta: no a maxi rialzi dei tassi

Il Messaggero: Nato, Trump contro tutti

Il Giornale: Ecce Bomba

Avvenire: Affari e minacce

Qn: Nato, il vertice dei veleni / Ora è asse Trump-Erdogan

Il Fatto: Crosetto stanzia 19 miliardi / in armi per il futuro governo

Leggo: Più tutele per chi viaggia in aereo

Libero: Una bomba per amico

La Verità: Ombre sull’attentato a Ranucci

Il Mattino: Trump, minacce all’Europa

il manifesto: Alla fiera dell’Est

il Quotidiano del Sud: Trump, minacce e affari

Domani: Trump piccona la Nato e gli alleati: / «Gli europei ci hanno voltato le spalle»



