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Cittadinanza
08/07/2026 00:47:00

Trapani, da oggi nuovo cantiere in via Virgilio: al via i lavori per quattro dossi rialzati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-07-2026/trapani-da-oggi-nuovo-cantiere-in-via-virgilio-al-via-i-lavori-per-quattro-dossi-rialzati-450.jpg

Da oggi, 8 luglio, si apre un nuovo cantiere a Trapani. Dopo le polemiche legate ai lavori per il Bus Rapid Transit in via Ammiraglio Staiti, l'amministrazione comunale avvia un altro intervento destinato a modificare la viabilità cittadina. Questa volta i lavori interesseranno via Virgilio, una delle arterie più trafficate della città, dove saranno realizzati quattro attraversamenti pedonali rialzati per ridurre la velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza.

 

Dove saranno realizzati i dossi

 

L'intervento prevede la costruzione di quattro dossi pedonali rialzati nei seguenti punti:

  • in prossimità dell'incrocio con via Mariano Costa e via Domenico Li Muli;
  • nei pressi dell'intersezione con via Capitano Salvatore Poma;
  • tra via Anchise e via Miso;
  • tra via Ninni Cassarà e piazza Falcone-Borsellino.

Secondo il cronoprogramma del Comune, il cantiere dovrebbe restare operativo per circa dieci giorni lavorativi.

 

Tranchida: "Disagi temporanei per una città più sicura"

 

Il sindaco Giacomo Tranchida invita i cittadini alla pazienza per i rallentamenti che inevitabilmente si verificheranno durante i lavori.

«Con questo progetto – afferma – mettiamo ancora una volta la sicurezza stradale e la vivibilità al centro delle nostre scelte amministrative, come già fatto in via Fardella e in via Ammiraglio Staiti. L'intervento nasce dall'esigenza di tutelare i pedoni lungo una delle strade più trafficate della città, ricca di attività commerciali, servizi e luoghi di aggregazione».

Il primo cittadino riconosce che l'apertura del cantiere comporterà disagi alla circolazione, ma sottolinea come si tratti di un sacrificio necessario per migliorare la sicurezza.

«Sono lavori che lasceranno un risultato duraturo – conclude Tranchida – evitando che le nostre strade continuino a trasformarsi in scenari di morte a causa di comportamenti irresponsabili alla guida. Ringrazio fin da ora i trapanesi per la collaborazione e la pazienza».









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