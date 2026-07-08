Traffico in tilt sulla SP20 Trapani-Custonaci. Toscano: "Il Comune non era stato avvisato"

08/07/2026 15:50:00

Mattinata difficile per gli automobilisti sulla Strada Provinciale 20, l'arteria che collega Trapani a Pizzolungo e Custonaci.

Lunghe code, rallentamenti e proteste hanno accompagnato le verifiche tecniche avviate dal Libero Consorzio Comunale di Trapani dopo i cedimenti registrati nei mesi scorsi lungo la carreggiata.

Secondo numerose segnalazioni dei cittadini, la coda ha raggiunto il "nono chilometro", creando notevoli disagi a chi era diretto al lavoro e alimentando anche interrogativi sulla gestione di eventuali mezzi di soccorso.

"Una fila mai vista", racconta un cittadino, "Se fosse dovuta passare un'ambulanza proveniente da Custonaci diretta all'ospedale, cosa sarebbe successo? Controlli necessari, certo, ma potevano essere effettuati in orari meno critici, non tra le 8.30 e le 9".

Sulla vicenda è intervenuta la sindaca di Erice, Daniela Toscano, spiegando che gli interventi non sono stati disposti dal Comune ma dal Libero Consorzio Comunale, ente proprietario della Strada Provinciale 20 e competente per la sua manutenzione.

"Nelle ultime ore abbiamo ricevuto numerose telefonate e richieste di chiarimento da parte dei cittadini", afferma la sindaca. "È importante fare chiarezza: il Comune di Erice non è stato coinvolto nell'organizzazione delle verifiche. Né io né gli uffici comunali abbiamo ricevuto alcuna comunicazione, formale o informale, sull'avvio delle operazioni. Se fossimo stati informati, avremmo collaborato alla gestione della viabilità e avremmo avvisato tempestivamente la cittadinanza".

Toscano ha inoltre reso noto che, secondo le informazioni ricevute dal presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci, le verifiche servono a monitorare le sollecitazioni subite dalla sede stradale dopo i cedimenti causati dalle mareggiate e rappresentano un passaggio necessario per programmare gli interventi di messa in sicurezza. La sindaca ha anche invitato gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi nelle prossime ore, annunciando che i controlli proseguiranno anche nella mattinata di domani e che nella notte tra giovedì e venerdì la strada sarà chiusa al traffico dalla mezzanotte alle 4.

La segnalazione della sindaca è stata però contestata dal consigliere comunale Vincenzo Maltese, che è intervenuto contro quella che definisce una gestione inadeguata della viabilità.

"Le verifiche erano necessarie e la sicurezza viene prima di tutto", osserva Maltese. "Quello che considero vergognoso è la totale mancanza di organizzazione e di comunicazione verso i cittadini. L'amministrazione avrebbe dovuto coordinarsi con la Polizia municipale e con i tecnici della Provincia per ridurre i disagi. Invece non è stato fatto nulla".

Parole alle quali Toscano ha replicato duramente, accusando il consigliere di diffondere una ricostruzione non corrispondente ai fatti.

"Attribuire al Comune responsabilità che non ha significa raccontare una versione della vicenda che non corrisponde alla realtà", afferma la sindaca. "La S.P. 20 è una strada provinciale e gli uffici comunali non hanno ricevuto alcuna comunicazione preventiva. Mi chiedo quale sinergia avremmo potuto attivare se nessuno ci aveva informati. Se il Comune fosse stato avvisato, avremmo predisposto tutte le misure necessarie per gestire la viabilità e informare la cittadinanza. Strumentalizzare i disagi per fare propaganda politica è un atteggiamento irresponsabile".

Al di là del botta e risposta politico, resta il disagio vissuto dagli automobilisti.

Le verifiche sulla stabilità della carreggiata, rese necessarie dopo i cedimenti degli ultimi mesi, hanno inevitabilmente rallentato la circolazione in uno dei principali collegamenti tra Trapani e l'agro ericino. Proprio sulla gestione dell'informazione preventiva e sulla scelta degli orari degli interventi si concentra oggi il malcontento di molti cittadini, che pur riconoscendo la necessità dei controlli chiedono una migliore pianificazione per limitare i disagi alla circolazione.



