Marsala: che tristezza, il Welcome Terminal del porto ancora chiuso 

08/07/2026 15:11:00

Quattro anni di porte chiuse, mentre ogni giorno turisti, pendolari e familiari dei passeggeri attendono sotto il sole, senza un riparo. È la segnalazione inviata a Tp24 dal lettore Emanuele, che punta i riflettori sul Welcome Terminale al porto di Marsala, la struttura realizzata per offrire servizi e accoglienza ai viaggiatori diretti soprattutto verso le isole Egadi.

Secondo il lettore, nonostante il cambio di amministrazioni comunali e il susseguirsi di rappresentanti politici, la struttura continua a rimanere inutilizzata. "Con le seguenti foto del Terminal al porto di Marsala, ancora chiuso dopo cinque anni, tra vecchie e nuove amministrazioni e nuovi e vecchi politici, nessuno riesce a far funzionare quella che dovrebbe essere la vera macchina del turismo, perché tutto parte dalle basi", scrive Emanuele.

La denuncia riguarda soprattutto i disagi vissuti da chi attende gli imbarchi o l'arrivo dei propri familiari nelle giornate più calde. "Donne in gravidanza, lavoratrici, familiari dei passeggeri aspettano sotto il sole rovente di oltre 30 gradi. Anche i turisti sono costretti a vivere questo disagio. Com'è possibile lasciare chiuso un piccolo ricovero che potrebbe offrire un po' di fresco a chi è in attesa o sta per partire verso le isole?"

Il lettore chiede che la struttura venga aperta al più presto, evidenziando come il porto rappresenti uno dei principali biglietti da visita della città. "Noi cittadini aspettiamo l'apertura immediata per evitare che possa accadere qualcosa di imprevedibile. Chi è il responsabile? Chi deve rispondere del fatto che una struttura pronta da tempo sia ancora chiusa? Sono ormai quattro anni."

La segnalazione riporta l'attenzione su un tema ricorrente: quello dell'accoglienza turistica e dei servizi essenziali in un'infrastruttura strategica come il porto di Marsala, soprattutto nel periodo estivo, quando il traffico di passeggeri verso le Egadi raggiunge il suo picco.

Tp24 si è occupata più volte in questi anni della vicenda del Welcome Terminal del porto di Marsala. Anzi. Negli ultimi anni abbiamo raccontato più volte la storia di quella che avrebbe dovuto essere la porta d'ingresso della città per migliaia di turisti diretti alle Egadi e che, invece, è diventata il simbolo delle opere pubbliche incompiute.

A novembre 2026 saranno quattro anni da quando il Welcome Terminal è stato installato al porto di Marsala. Quattro anni durante i quali quella struttura non ha mai aperto le porte.

Le giustificazioni, nel frattempo, sono cambiate nel tempo. Prima mancava l'allaccio alla rete elettrica. Poi il problema era quello della fognatura. Oggi viene spontaneo chiedersi: che cosa manca ancora?

Forse, più che un altro intervento tecnico, manca la volontà di chi dovrebbe risolvere definitivamente la vicenda. O, peggio ancora, la capacità amministrativa di far funzionare un'opera pubblica già realizzata. Naturalmente, come spesso accade, nessuno sembra essere responsabile di nulla.

Eppure il Welcome Terminal era stato presentato come un tassello fondamentale per rilanciare l'accoglienza turistica del porto di Marsala, uno degli scali più frequentati dai visitatori diretti alle isole Egadi.

La vicenda, inoltre, era partita sotto una cattiva stella. All'epoca della posa della struttura, l'allora consigliere comunale Flavio Coppola denunciò pubblicamente un particolare che fece discutere: il terminal sarebbe stato addirittura montato al contrario, rispetto alla funzione per cui era stato progettato.

Da allora sono cambiate amministrazioni comunali, assessori. È cambiato anche il governo regionale. Ma il risultato è rimasto identico: il Welcome Terminal continua a essere chiuso.

La struttura era stata voluta durante il governo dell'allora presidente della Regione Nello Musumeci, oggi ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare. Doveva rappresentare un segnale di attenzione verso il turismo e il porto di Marsala che, però, non c'è, nemmeno quello. Oggi, invece, rappresenta una delle immagini più evidenti di come la burocrazia amministrativa frena la città.

Siamo ormai a luglio 2026, la stagione turistica è nel pieno le tante persone continuano a transitare dal porto senza poter usufruire di una struttura pensata proprio per loro. Nel frattempo, cittadini e turisti aspettano all'aperto, spesso sotto il sole cocente, mentre il Welcome Terminal continua a fare quello che fa da quasi quattro anni: restare chiuso.



