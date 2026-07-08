 "Ericeventi d'Estate 2026", quattro mesi di eventi tra musica, cultura e spettacoli

08/07/2026 15:34:00

Da luglio fino alla fine di ottobre Erice si prepara a vivere una lunga stagione di eventi.

La Giunta comunale ha approvato il programma di "Ericeventi d'Estate 2026", un calendario che raccoglie decine di appuntamenti tra concerti, teatro, letteratura, cinema, sport, tradizioni popolari e divulgazione scientifica, con iniziative distribuite tra il borgo medievale, il litorale, le frazioni e la valle.

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di prolungare la stagione turistica oltre i mesi centrali dell'estate, valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico della città attraverso un'offerta culturale diffusa.

Il cartellone nasce dal lavoro congiunto del settore comunale Cultura, Turismo ed Eventi insieme alla Fondazione Erice Arte, alla Fondazione Ettore Majorana, all'associazione La Montagna del Signore e a numerose realtà associative del territorio.

Tra gli appuntamenti più attesi figura l'International Street Food Erice, in programma dal 23 al 26 luglio sul litorale.

Per l'occasione, un tratto della strada sarà chiuso al traffico e l'evento sarà accompagnato da spettacoli serali con i "Neri per Caso", il format musicale "40 che ballano i 90", il dj Luca Dorigo e iniziative dedicate alla Handball Erice.

Il calendario comprende inoltre la trentesima edizione del Festival Internazionale di Musica Antica – La Settimana Barocca, i concerti organizzati dal Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma, dall'Accademia Gnesin di Mosca e dal Conservatorio "Antonio Scontrino" di Trapani, oltre ai tradizionali Seminari Internazionali sulle Emergenze Planetarie promossi dalla Fondazione Ettore Majorana, che ogni anno portano nella città del Monte scienziati e ricercatori provenienti da tutto il mondo.

Ampio spazio anche alla letteratura con "Cortili Narranti", che ospiterà autori come Giacomo Pilati, Stefania Auci e Gaetano Savatteri, oltre al Premio Letterario Città di Erice.

Non mancheranno il Borgo di Vino in Tour, la Festa FedEricina, il Festival dei Borghi, la 68ª Cronoscalata Monte Erice, gli spettacoli dedicati ai bambini, le rassegne cinematografiche, il concorso Cortili Fioriti, l'Outdoor Festival del CAI e i tradizionali festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Custonaci.

Gli eventi interesseranno alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, dal Teatro Gebel Hamed al Castello di Venere, passando per le Torri del Balio, i cortili storici, le piazze del centro medievale e il lungomare, con un programma pensato per coinvolgere residenti e turisti di ogni età.

"Ericeventi d'Estate rappresenta, insieme a EriceNatale, uno dei pilastri della programmazione culturale della nostra città", afferma la sindaca Daniela Toscano. "Non è soltanto un calendario di manifestazioni, ma una precisa scelta politica: investire nella cultura come motore di crescita sociale, economica e turistica. Ogni evento contribuisce a raccontare l'identità di Erice e a costruire una città viva, capace di offrire occasioni di incontro e partecipazione durante tutto l'anno".

Anche l'assessora alla Cultura, Turismo, Eventi e Spettacoli Rossella Cosentino sottolinea come il cartellone sia frutto di un lavoro condiviso con decine di associazioni locali. "Abbiamo costruito un'offerta ampia e qualificata, capace di parlare a pubblici diversi, mettendo insieme appuntamenti ormai consolidati e nuove proposte. Piazza, cortili, monumenti, il litorale e le frazioni diventano protagonisti dell'esperienza culturale, contribuendo a far vivere Erice in ogni suo angolo".

Anche quest'anno il programma potrà essere integrato nel corso della stagione con nuovi appuntamenti. L'intenzione dell'amministrazione è consolidare il modello di una città che punta sulla cultura come elemento identitario e come leva per attrarre visitatori ben oltre il periodo di punta dell'estate, confermando Erice tra le principali destinazioni culturali della Sicilia occidentale.



