Borgo diVino arriva a Erice: tre giorni di degustazioni nel centro storico

07/07/2026 10:04:00

Erice si prepara ad accogliere Borgo diVino in Tour 2026, la rassegna enogastronomica nazionale che porta nei borghi italiani degustazioni, prodotti tipici, musica e appuntamenti culturali. L’evento farà tappa nel centro storico ericino da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2026, trasformando piazze e vie del borgo medievale in un percorso dedicato al vino e alle eccellenze del territorio.

Le degustazioni si svolgeranno tra Piazza della Loggia, Piazza San Giuliano e Piazza San Domenico, dalle 19 all’1 di notte. Una fascia oraria pensata anche per i turisti che, dopo una giornata al mare o in giro per la provincia, vogliono salire a Erice per una serata diversa, tra panorami, calici e gastronomia.

Alla manifestazione parteciperanno oltre 30 cantine locali e nazionali, con una selezione di vini siciliani e italiani. Tra le etichette annunciate figurano anche Erice DOC, Cerasuolo di Vittoria DOCG, Catarratto e Grillo, insieme ad altre proposte provenienti da diverse regioni.

L’ingresso all’area dell’evento sarà libero. Per partecipare alle degustazioni sarà possibile acquistare un voucher da 20 euro, valido per 8 assaggi di vino. È prevista anche una cauzione di 2 euro per il calice, restituita alla fine del percorso. Le specialità gastronomiche saranno invece acquistabili direttamente sul posto.

Borgo diVino rappresenta anche un’occasione per riscoprire Erice in versione serale, quando il centro storico diventa particolarmente suggestivo. Prima o dopo le degustazioni, i visitatori potranno passeggiare tra il Castello di Venere, il Duomo, il Giardino del Balio e i punti panoramici affacciati su Trapani, le saline e le Egadi. Per organizzare meglio la visita è possibile consultare la guida su cosa vedere a Erice.

Per chi arriva da Trapani, una delle soluzioni più comode resta la funivia per Erice, verificando prima orari e disponibilità del servizio.

L’evento è facilmente abbinabile a un soggiorno in città. Per chi cerca una base comoda per visitare Erice, le saline, il porto e le principali località della provincia, qui si può trovare una selezione di B&B a Trapani.



