Marsala: le sterpaglie riducono la visibilità in via Trapani

07/07/2026 18:00:00

Un problema di sicurezza stradale è stato segnalato più volte agli uffici competenti, ma secondo il lettore di Tp24, Michele, non ha ancora trovato soluzione. A Marsala, all’altezza dell’uscita di via Fiume, nei pressi della chiesa Santa Venera, viene segnalata la presenza di un terreno incolto con sterpaglie e arbusti che hanno ormai invaso parte della carreggiata della vicina via Trapani.

"La vegetazione, oltre a creare una situazione di degrado, rappresenta - scrive Michele - un ostacolo per gli automobilisti che devono immettersi sulla strada principale, riducendo sensibilmente la visibilità e aumentando il rischio di incidenti, soprattutto per chi procede in direzione Marsala".

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